Юные инспекторы дорожного движения из Витебской области стали лучшими в стране

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап 48-го Республиканского слета-конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения прошел с 25 по 29 мая на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра "Жемчужина" в Витебской области, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

За четыре дня слета дети приняли участие в конкурсах "Теоретический экзамен на знание ПДД", "Внимательный участник дорожного движения", "Агитационно-художественное представление", "Оказание первой помощи пострадавшим", "Вождение велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению", "Газета" и "Фигурное вождение велосипеда".

В личном зачете лучшими в конкурсе "Оказание первой помощи пострадавшим" стали представители средней школы №2 Смолевичей Никита Большаков и Константин Хмельницкий. Кроме того, в конкурсах "Теоретический экзамен на знания правил дорожного движения", "Оказание первой помощи пострадавшим", "Фигурное вождение велосипеда", "Вождение велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению" представители Минской области заняли второе место. За нарисованный агитационный плакат о профилактике ДТП команда столичного региона награждена дипломом третьей степени.

По результатам всех конкурсов призовые места республиканского слета ЮИД распределились следующим образом: первое место заняла команда ЮИД Витебской области, второе - Минской, третье - команды ЮИД Гродненской области и Минска.

Победителям и призерам организаторы вручили дипломы, кубки, медали, сувениры и ценные подарки.-0-