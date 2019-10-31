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31 октября 2019, 08:35

Юные исполнители из шести стран выступят на конкурсе "Халі-Хало" в Новополоцке

Фото из архива
Фото из архива

31 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Конкурс эстрадной песни "Халi-Хало" соберет в этом году в Новополоцке юных исполнителей из шести стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре культуры этого города.

За победу в конкурсе 1-2 ноября будут состязаться ребята в возрасте от 8 до 16 лет из Беларуси, России, Сербии, Эстонии, Литвы, Армении. Профессиональное жюри отобрало 47 участников, которые выступят в трех возрастных категориях: 8-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет.

Всего в оргкомитет конкурса поступило 153 заявки из различных городов Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Председателем жюри станет доцент кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств Ирина Дорофеева, которая уже возглавляла судейскую коллегию в 2017 году. В состав компетентной комиссии войдут представители вокальных школ и музыкальные педагоги из Грузии, Армении, Литвы, Латвии, России, Беларуси.

Хедлайнером мероприятия выступит белорусский исполнитель Саша Немо.

Конкурс проводится в целях раскрытия и поддержки талантливых юных исполнителей, содействия творческому развитию детей и молодежи, популяризации детского музыкального творчества, воспитания художественного вкуса, возрождения лучших традиций эстрадного жанра, позиционирования детского вокального творчества как неотъемлемой части культуры Беларуси, обмена творческими идеями и практическим опытом. Организаторы - Министерство культуры, Витебский облисполком, Новополоцкий горисполком.-0-

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