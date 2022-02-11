Юные спасатели и работники МЧС из Городка слепили пожарную машину из снега

11 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В деревне Залучье недавно появилась необычно оформленная автобусная остановка общественного транспорта, вылепленная из снега в виде пожарного автомобиля, которую совместно создали юные спасатели-пожарные и их профессиональные коллеги из местного РОЧС. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.

"Идея превратить остановку в пожарную автоцистерну пришла активистам молодежной организации спасателей-пожарных Городокской средней школы №1 имени И.Х.Баграмяна. Их поддержали местные спасатели и помогли реализовать необычную задумку", - рассказали в УМЧС.

На оживленной проездной трассе в деревне Залучье на автобусной остановке за несколько дней вырос снежный спецтранспорт. Вместе с остановкой скульптура достигает 6 м в длину и 2 м в высоту. Сбоку написан адрес сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям 112.by.

По задумке инициаторов, такая инсталляция в очередной раз напомнит водителям о необходимости соблюдать правила безопасности, в том числе на дороге.

От отряда юных спасателей в снежном строительстве были задействованы более 10 школьников. Ребята сотрудничают с местным РОЧС постоянно, являются активными помощниками и участниками различных профилактических акций и мероприятий. А несколько лет назад они сообща соорудили такую же пожарную машину, но из соломы. Креативные идеи ребят, популяризующие профессию спасателя, работники МЧС Городокского района будут поддерживать и в дальнейшем, тем более что задумки школьников направлены на привлечение внимания людей к собственной и общественной безопасности.-0-