Юные спасатели-пожарные из 14 стран посоревнуются за звание лучших на слете под Гомелем

Во время слета. Фото из архива

4 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ребята из 14 стран посоревнуются за звание лучших на XVII Международном слете юных спасателей-пожарных, который пройдет с 5 по 13 июля на базе Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Под Гомелем встретятся мальчишки и девчонки из Азербайджана, Армении, Болгарии, Беларуси, Грузии, Германии, Кыргызстана, Латвии, Польши, России, Сербии, Украины, Узбекистана. Впервые присоединятся к слету представители Объединенных Арабских Эмиратов. Беларусь представит команда Могилевской области - победитель XXI Республиканского слета юных спасателей.

Каждая команда состоит из 10 человек, возраст участников слета - от 11 до 17 лет.

В программе слета 7 конкурсных позиций, а также мастер-классы по основам безопасности жизнедеятельности. Ребятам предстоит предъявить свою "Визитную карточку", пройти "Пожарную эстафету", выпустить свежий номер "Newspaper - Billboard", проверить силы в "Спортландии", грамотно оказать первую помощь.

Запланирована насыщенная культурно-развлекательная программа. В течение этих дней юных спасателей-пожарных ожидают экскурсии, дискотеки, костры дружбы.

Как рассказала Ксения Шингирей, основная цель слета - поиск новых эффективных форм работы с молодежью в обучении навыкам спасания в различных чрезвычайных ситуациях, установление долгосрочного партнерства и сотрудничества между государственными, общественными и международными структурами в этой сфере, а также патриотическое и нравственное воспитание молодежи.-0-