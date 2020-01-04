Юные таланты из Могилевской области побывали на рождественской встрече в Минске

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественская встреча "Мечты сбываются" с талантливыми детьми Могилевской области прошла сегодня в Республиканском доме молодежи в Минске. На праздник были приглашены отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, представители общественных организаций БРПО и БРСМ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Юные таланты подготовили к встрече интересные творческие номера. Ребят в свою очередь поздравили с праздниками Дед Мороз и Снегурочка.

"По хорошей традиции мы сегодня встретились в Республиканском доме молодежи с самыми яркими и талантливыми ребятами из Могилевской области и пообщались на различные темы, - отметил первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк. - Очень приятно, что ребята искренне говорили о том, как они любят и гордятся родной Беларусью, своей малой родиной и готовы завоевывать победы на олимпиадах и в различных творческих конкурсах не только для себя, но и для своей страны".

"Нам очень приятно, что республиканская акция "Наши дети" продолжается и мы можем поздравить детей с Новым годом и подарить им на одной из ведущих площадок столицы праздничное представление "В гостях у сказки" от Молодежного театра эстрады. Надеюсь, что такие встречи продолжатся", - добавил первый секретарь ЦК БРСМ.-0-

Фото БРСМ