Юных исследователей, спортсменов и музыкантов наградят на губернаторской елке в Гомеле

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной новогодний благотворительный праздник пройдет сегодня в Гомельском государственном цирке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

Планируется, что на главную елку региона прибудет более 1,4 тыс. человек. В Гомель приедут школьники, победители международных, областных, республиканских творческих конкурсов, спортивных соревнований, дети-инвалиды, дети из многодетных, малообеспеченных, приемных семей, дети-сироты со всех районов области. Приглашена также многодетная семья Гаркуша из Наровлянского района - победитель конкурса "Молодая семья Гомельщины".

В фойе цирка педагоги учреждений дополнительного образования детей и молодежи проведут для ребят конкурсы. Также будут работать тематические игровые площадки.

Традиционно в праздничной атмосфере подводятся итоги областной акции "Все дети - наши", направленной на оказание помощи детям с особенностями психофизического развития, обучающимся в школах-интернатах, а также детям, воспитывающимся в детских домах. В нынешнем году к акции подключились представители всех управлений и комитетов Гомельского облисполкома, организаций и предприятий.

Также представители власти региона наградят 10 учащихся из числа детей, достигших значительных побед и результатов в республиканских, областных творческих конкурсах, спортивных соревнованиях в 2018 году.

Одна из удостоенных признания на уровне области - 13-летняя Ксения Малышенко из многодетной семьи. Девочка представляет Брилевскую среднюю школу Гомельского района на спортивных и интеллектуальных турнирах. Она вошла в число лидеров заключительного этапа республиканского художественного проекта, посвященного 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, стала лауреатом международного конкурса "Славянский родник" в Литве. Ежегодно участвует в международном конкурсе детского творчества в Китае, откуда в 2017 году вернулась с сертификатом победителя.

Ее ровесник Даниил Царенков из Носовичской средней школы Добрушского района также имеет ряд достижений. Он победитель открытых соревнований Витебской области по спортивному ориентированию памяти П.М. Машерова на дистанции "Классика", открытого Кубка Беларуси по спортивному ориентированию, активист школьного волонтерского отряда "ЭкоПом". В 2016, 2017 и 2018 годах участвовал в международной велоэкспедиции "Атомо-Ход" и др.

В свои девять Владислав Салук из гимназии №1 Жлобина является призером областного этапа республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся "Калядная зорка", призером республиканского этапа выставки-конкурса детских художественных проектов "Спрадвечнае заўтра", республиканского конкурса детского творчества "АрхНовация - 2018", дипломантом первенства Беларуси по спортивно-бальным танцам и др.

В числе отличившихся достижениями в уходящем году - 12-летний знаток немецкого языка и актер Никита Козел из Калинковичей, юный айтишник, математик 10-летняя Милана Мещенко из Лельчиц, многократный победитель и призер областных и республиканских соревнований по туристско-прикладному многоборью Анна Самбук из Петриковского района, отличник учебы и титулованный музыкант София Святцева из Речицы, вокалистка Валерия Иванютина и исполнитель и каратист Матвей Вынар из Гомеля.

После церемонии награждения на манеже гомельского цирка развернется новогоднее представление "Волшебный эликсир Деда Мороза".

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 10 декабря и продлится по 11 января. Ее главная цель не оставить без внимания ни одного ребенка. Новогодние праздники, представления и утренники проходят во всех регионах Беларуси. Особое внимание уделяется детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-