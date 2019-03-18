Юным талантам Гомельской области вручены награды спецфонда Президента и облисполкома

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественное вручение свидетельств специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи и премий Гомельского областного исполнительного комитета по поддержке талантливой творческой молодежи состоялось сегодня в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей, передает корреспондент БЕЛТА.

В Белой гостиной собрались представители молодежи, которые достигли высоких результатов в творчестве, лауреаты областных, республиканских и международных конкурсов и фестивалей, их педагоги, родители, представители власти. Вручая награды, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич подчеркнула, что талантливая молодежь - достояние нации и залог дальнейшего успешного развития страны. "Государство заинтересовано в поддержке одаренных детей, создании максимально благоприятных условий для развития их творческих способностей", - сказала она.

Председатель облсовета отметила, что о высоком уровне подготовки юных дарований региона свидетельствуют многочисленные победы исполнителей, творческих коллективов на международных, республиканских форумах. "Только в прошлом году молодежь региона завоевала более 300 дипломов лауреатов. Тринадцать учащихся получили поощрения специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи", - добавила она.

На развитие творческого потенциала подрастающего поколения нацелены различные мероприятия, которые проходят в области. В их числе международные конкурсы "Музыка надежды", "Залатая ліра Палесся", "Мой сябра - баян", международный фестиваль хореографического искусства "Сожскі карагод" и многие другие.

Особое внимание в регионе уделяется укреплению материально-технической базы учреждений культуры. Например, в этом году продолжится реконструкция Мозырского драматического театра имени И.Мележа, запланирована модернизация здания Петриковской детской школы искусств, новое помещение и музыкальные инструменты недавно получила Брагинская детская школа искусств.

Сегодня во время торжественной церемонии вручили пять свидетельств специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Премий Гомельского облисполкома удостоены 18 юных талантов - учащиеся детских школ искусств, средних специальных учебных учреждений культуры и искусства, артисты театрально-зрелищных учреждений.

Среди лауреатов - артистка областного драматического театра Вера Грицкевич. Она уже сыграла ряд ключевых ролей в постановках театра, например, Джульетты. Девушка была участницей фестивалей в Чернигове, Брянске и др. "Сегодняшняя награда для меня - это огромный стимул развиваться в профессии, самосовершенствоваться, смело идти вперед ", - призналась она.

Второкурсник Гомельского государственного колледжа искусств имени Н.Ф.Соколовского, победитель международных конкурсов Владимир Выдров считает, что каждый из номинантов талантлив по-своему, а подобные поощрения являются хорошей, действенной поддержкой.

Со своим творчеством юные дарования познакомили зрителей во время концерта.

Специальный фонд Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи создан в 1996 году. Премии Гомельского облисполкома для поддержки талантливой молодежи вручаются с 1997 года.-0-