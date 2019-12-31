Юридический класс планируют создать в гимназии Могилева

31 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Профильный юридический класс планируют создать в одной из гимназий Могилева, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Профильный юридический класс планируем создать в 2020 году на базе городской гимназии №3. Презентация совместного проекта пройдет 18 января. Для участия в ней мы приглашаем учеников 7-х классов учреждений образования города и области", - рассказали в управлении.

Во время презентации у школьников будет возможность пообщаться с оперативниками уголовного розыска, наркоконтроля и службы БЭП, инспекторами ГАИ и бойцами ОМОН УВД. Здесь же можно будет узнать о порядке зачисления. Курсанты Могилевского института МВД поделятся впечатлениями об учебе в милицейском вузе.

Критерии конкурсного отбора и зачисления в правовой 8-й класс:

только лица мужского пола;

средний бал не ниже 6 по итогам 2019/2020 учебного года;

не состоящие на учете в ИДН;

не имеющие серьезных заболеваний.

Пройдет презентация будущего класса в 10.00 на базе гимназии №3.-0-