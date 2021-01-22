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22 января 2021, 17:53

Юркевич: решение вакцинироваться против коронавируса было взвешенным

Игорь Юркевич
Игорь Юркевич
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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение вакцинироваться против коронавируса было взвешенным, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач 6-й городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич.

Игорь Юркевич сегодня был среди медицинских работников, которые приняли решение сделать прививку против коронавируса в 14-й столичной поликлинике. Главврач 6-й больницы рассказал, что проведенный накануне тест подтвердил отсутствие как острого, так и перенесенного заболевания.

Перед вакцинацией измерили температуру, давление, был осмотр врача-терапевта. Медработники, которые в этой ситуации выступали пациентами, ознакомились с противопоказаниями. "У меня противопоказаний не было, и я дал согласие на прививку. Сегодня был проведен первый этап вакцинации", - отметил главврач.

Он добавил, что вакцинацию перенес нормально. "Никаких субъективных ощущений, обычная инъекция", - сказал он.

Игорь Юркевич обратил внимание, что решение привиться было взвешенным. "Это решение врача и гражданина", - добавил он. В первую очередь это возможность сохранить собственное здоровье, а также не подвергать риску своих близких, родителей, коллег. Каждый медик сейчас важен для страны, поэтому возможность привить медработников в первых рядах он считает правильным шагом.

6-я больница Минска была одной из первых, которая включилась в борьбу с коронавирусом. С февраля 2020 года здесь пролечены более 7 тыс. пациентов с COVID-19. "Безусловно, мы наработали большой опыт лечения данной категории пациентов. Но взвесив ресурсы - человеческие, моральные, физические - и видя страдания и переживания близких, я убедился в необходимости вакцинации от коронавируса", - сказал главврач.

Он отметил, что всегда был сторонником вакцинации, ведь болезнь всегда легче предотвратить, чем лечить. "Уверен, что личный опыт медработников станет убедительным аргументом для скептиков. Понятно, что всегда были противники вакцинации. Вместе с тем мировой опыт показывает ее важность. Целый ряд инфекционных заболеваний ушел в прошлое благодаря успешной вакцинации, а это миллионы спасенных жизней в масштабах планеты", - резюмировал он.-0-

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