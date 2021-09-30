К 100-летию БГУ в Минске запустят экскурсионный автобус

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 100-летию БГУ 1 октября в Минске запустят экскурсионный автобус №100. Эта акция позволит познакомить жителей и гостей столицы с историей первого и старейшего университета Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Маршрут и номер автобуса выбран неслучайно. Десятикилометровый путь охватывает ключевые исторические места БГУ, где в разные годы проходили определяющие развитие университета события, а номер автобуса символично связан с юбилейной датой вуза", - рассказали в пресс-службе.

Узнать знаковый транспорт можно будет по специальной табличке "100 Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту. Экскурсійны маршрут". Внутри салона аудиогид расскажет о 12 уникальных и малоизвестных фактах из хроники БГУ, которые прозвучат на отрезке от площади Калинина до ул.Чкалова и в обратном направлении. "Так, на остановке "Дом печати" пассажиры узнают о роли БГУ в становлении Академии наук Беларуси. У Купаловского театра прозвучит история о подписании в этом здании важных для БГУ документов. Автобус провезет также по местам, где в довоенные годы находились корпуса университета. Пассажирам расскажут о преподавательской деятельности Якуба Коласа, строительстве университетского городка", - добавили в вузе.

Экскурсионную программу разработали сотрудники и студенты исторического факультета БГУ. Координатором проекта выступает управление по воспитательной работе с молодежью вуза.

Юбилейная "сотка" будет курсировать до конца октября.

Сотрудничество БГУ с "Минсктрансом" осуществляется впервые. Совместный проект стал своеобразным подарком к вековому юбилею главного вуза страны.-0-