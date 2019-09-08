К 1000-летнему юбилею Бреста за три года введены 23 крупных объекта

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние три года к 1000-летию Бреста введено в эксплуатацию 23 крупных объекта. Такие данные в программе "Контуры" на телеканале ОНТ привел председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, сообщает БЕЛТА.

"Город приобрел много: на сегодняшний день 23 крупных объекта, которые введены за последние три года", - сказал он. В качестве примера губернатор привел Западный обход Бреста, кобринский путепровод. В новых микрорайонах, где не было необходимой инфраструктуры, построены крупные социальные объекты: школа на 1,5 тыс. мест, детский сад на 350 мест, школа-сад на 470 мест, станция скорой медицинской помощи. Кроме того, введен новый автовокзал, театр кукол, футбольный манеж.

По словам Анатолия Лиса, в области всегда уделялось большое внимание развитию транспорной инфраструктуры. Так, в самом крупном грузовом терминале в Козловичах созданы условия, которые позволяют проходить грузам без задержек. "Для туристов нужна и другая инфраструктура. В прошлом году мы вошли в сеть отелей Hilton. Есть и другие неплохие гостиницы. Это говорит о том, что есть где туристов разместить", - сказал губернатор. Ведется также работа и по восстановлению исторических памятников, например, Коссовского дворца, который будет открыт в следующем году, и других объектов. Брестская область также может предложить много интересных мест и для любителей экологического туризма - низинные болота, Беловежская пуща.

Председатель Брестского облисполкома рассказал и об экономических результатах региона. Так, ВРП за первое полугодие составил 101,3%, за семь месяцев - 102,2%. За этот период введено более 300 тыс. кв. м жилья. Заработная плата за январь-июль по области достигла Br900, по Бресту - превысила Br1000.-0-