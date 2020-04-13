К акции БОКК "Медобед" в Минске присоединились уже 4 компании

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске уже четыре компании согласились поддержать акцию Белорусского общества Красного Креста "Медобед", сообщили БЕЛТА в БОКК.

"3 апреля Красный Крест вместе с одной из столичных кейтеринговых компаний начал акцию "Медобед": раз в неделю мы планировали доставлять 110 обедов персоналу 4-й городской больницы Минска. Как только организовали первую доставку, к нам решили присоединиться и другие компании", - рассказали в БОКК.

На сегодня с помощью столичных заведений кроме 4-й городской клинической больницы горячие обеды получают 10-я городская клиническая больница (по 100 обедов несколько раз в неделю) и городской кожно-венерологический диспансер Минска (по 100 обедов минимум два раза в неделю). Чтобы привозить обеды врачам еще чаще, сбор средств организован в том числе на платформе MolaMola.

Кроме того, благодаря спонсорской помощи Белорусский Красный Крест передал 10 т воды в несколько больниц города Минска. Это позволит им отказаться от кулеров, что в сложившейся ситуации небезопасно, и перейти к использованию воды в индивидуальной упаковке. По 1 тыс. л получили детская городская инфекционная больница, городская инфекционная больница, городской онкологический диспансер, 3-я и 10-я горбольницы; 2 тыс. л отправились в 4-ю горбольницу; 2,5 тыс. л - в городской кожно-венерологический диспансер, 500 л - в 6-ю горбольницу.-0-