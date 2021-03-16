К "Дажынкам-2021" в Шумилино отремонтируют более 40 тыс. кв.м дорог

16 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. К празднику сельских тружеников Витебской области "Дажынкі-2021", который в этом году пройдет в Шумилино, планируют отремонтировать более 40 тыс. кв.м дорог и свыше 3 тыс. кв.м тротуаров, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Руслан Настюшкин.

На центральных улицах городского поселка сейчас ведется демонтаж старой сенажной плитки на тротуарах. С наступление благоприятных погодных условий начнутся активные дорожно-ремонтные работы. "Текущий ремонт дорожного полотна и тротуарного покрытия затронет 8 улиц Шумилино. Будет проведен капитальный ремонт улицы Сипко за счет средств республиканского дорожного фонда. В общей сложности заменят более 40 тыс. кв.м дорог и свыше 3 тыс. кв.м тротуаров. В центре горпоселка будет заасфальтирована автопарковка рядом с аптекой, а также благоустроены 8 придворовых территорий", - рассказал Руслан Настюшкин.

Он добавил, что плитку для тротуаров приобретали в том числе и за счет собранных на субботнике средств. "Жители Шумилино активно включаются в благоустройство и наведение порядка на земле. Ведем беседу с владельцами частных домов, просим обновить фасады, заменить или подкрасить заборы. Люди охотно откликаются, относятся к этому с пониманием, ведь все мероприятия направлены на улучшение внешнего вида нашего горпоселка", - поделился заместитель председателя.

Сейчас в горпоселке также ведут работу энергетики: меняют высоковольтные линии (столбы и провода) на центральных улицах - Сипко, Короткина, Ленинской, Вокзальной.

Основным крупным объектом, который предстоит реконструировать к областному празднику тружеников села, является районный Дом культуры. В нем в зимнее время года шли внутренние работы. Это замена электросистем, канализации и водоотведения, внутренняя отделка, усиление стеновых конструкций. "В РДК уже заменили кровлю. Также приобрели новое сценическое оборудование, на которое затратили около четверти выделенной на весь проект суммы. На выполнение всех работ по капитальному ремонту и оснащению учреждения культуры согласно сметной документации будет израсходовано почти Br4 млн", - отметил Руслан Настюшкин.

Не останавливался в холода и капремонт средней школы №1. Работы велись на третьем этаже здания учреждения образования: здесь занимались преимущественно внутренней отделкой. У школы тоже заменили кровлю.

Значительные изменения ждут центральный парк отдыха. По проекту планируется придать новый вид аллее Героев и перенести ее в другое место, заменить покрытие пешеходных дорожек и систему освещения, установить систему видеонаблюдения. Имеющиеся в парке памятники военной тематики будут перенесены в сквер напротив райисполкома. Здесь оборудуют отдельную военно-патриотическую зону, где найдется место этим известным достопримечательностям горпоселка. Преобразится и так называемая братская могила - воинское захоронение солдат Великой Отечественной войны.

На примыкающем к парку спортивном стадионе после капремонта появятся новые современные трибуны на 250 мест, беговые дорожки с искусственным покрытием. Также оборудуют новую хоккейную коробку, которой можно будет пользоваться в любое время года. Летом жители горпоселка смогут играть на стадионе в мини-футбол, баскетбол. Обновится и площадка для пляжного волейбола. На спортивном объекте будет установлена новая система освещения и обустроена пешеходная зона с тротуарной плиткой.

Жилфонд Шумилино также затронут преобразования к "Дажынкам". Будет проведен капремонт 16 домов и текущий ремонт - 27. Все объекты, которые так или иначе изменятся к осени, являются социально значимыми. Среди них детские сады, СШ №2, территориальный центр соцобслуживания населения Шумилинского района, районный музей, центральная районная библиотека и отделения центральной районной больницы.-0-