К двум агрогородкам Ивановского района планируют подвести газопровод

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в 2022 году планируют начать подводить газопровод к двум агрогородкам, сообщил корреспонденту БЕЛТА инженер сектора заказчика Ивановского района газоснабжения Сергей Цырман.

Подводящий газопровод построят по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда". Работы будут выполняться за счет республиканского бюджета.

Проектно-сметная документация на газопровод к Крытышину уже изготовлена. Его подведут до границ агрогородка. Затем газификация продолжится по указу №368. То есть для подвода голубого топлива уже непосредственно к домам будут созданы кооперативы. Областной бюджет покроет 70% суммы, остальные деньги вложат сельчане. К слову, этот газопровод пройдет через деревню Радовня.

По такому же принципу планируется газифицировать агрогородок Бродница. Проект подводящего газопровода к ней пока изготавливается. Строительные работы, ориентировочно, начнутся в следующем году. К слову, жители Огово тоже смогут подключить газ, поскольку трубу проведут через их деревню.

"В деревнях проводят сходы граждан. Председатели сельсоветов встречаются с жителями, выясняют, кто будет вступать в кооператив по газификации", - отметил Сергей Цырман.

В Ивановском районе газифицированы девять из 15 агрогородков.-0-