К Европейской неделе мобильности присоединились 12 городов Гомельской области

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Присоединиться к мероприятиям Европейской недели мобильности выразили желание 12 городов Гомельского региона, сообщил на брифинге председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрей Сущевича, регистрация продолжается, и список желающих может пополниться. Нынешняя акция посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам с акцентом на активное развитие пешеходного движения в городской среде. Девизом станет призыв "Иди с нами!".

Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает жителей области, предприятия и организации поддержать акцию и хотя бы на один день - 22 сентября - отказаться от использования автомобиля в пользу пешей прогулки или общественного транспорта. "Мы прекрасно понимаем, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей невозможно, а за один день невозможно устранить все проблемы негативного влияния автотранспорта на окружающую среду и человека. Вместе с тем, акция - хороший повод донести до каждого человека, что у него есть возможность выбора действий для сохранения благоприятной окружающей среды", - уточнил Андрей Сущевич. По его словам, в настоящее время на уровне Гомельского горисполкома прорабатывается вопрос о бесплатном проезде в автобусах и троллейбусах в этот день.

На начало 2019 года в Гомельской области зарегистрировано больше 400 тыс. единиц автотранспорта для личного пользования. По данным специалистов, около 50% выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, - выхлопные газы от автотранспорта. В их состав входят такие токсичные компоненты, как оксид углерода, окись азота, углеводороды, окислы серы, соединения тяжелых металлов и другие, которые способны нанести вред природе и человеку.

Европейская неделя мобильности стартовала сегодня, завершится она 22 сентября Всемирным днем без автомобиля. Ежегодно в этой акции участвуют более 50 стран мира. В 2018 году в общеевропейской кампании приняли участие 66 городов Беларуси, включая 12 городов Гомельской области. Европейская неделя мобильности - отличный повод для городов области подключиться к европейским инструментам управления мобильностью и подтвердить ориентацию на достижение Целей устойчивого развития.-0-