К Году исторической памяти: дворец Друцких-Любецких в Щучине проведет бал

11 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Посвященный Году исторической памяти бал примет дворец Друцких-Любецких в Щучине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Щучинском райисполкоме.

Традиционный Большой щучинский бал во дворце Друцких-Любецких пройдет 12 февраля. В этом году бал будет посвящен Году исторической памяти.

"Это уникальное культурное событие основано на обращении к истории, классическому танцу и музыке как к историческому носителю благородства, чести и достоинства. Бал способствует возрождению этих ценностей в современном обществе", - рассказали в Щучинском райисполкоме.

Участниками бала станут более 20 пар молодежи из Щучинского района. Гостей ждет яркая танцевальная программа, бальные игры, выступления мастеров вокального и хореографического искусства. Также на балу ждут гостей - представителей Мирского замка и Большого театра Беларуси. "Кстати, 14 февраля исполнится 215 лет со дня венчания князя Франциска Ксаверия Друцкого-Любецкого и графини Марии Сципион дель Кампо и они обязательно "посетят" бал", - подчеркнули в райисполкоме.

Большой щучинский бал станет уже 7-м по счету. Событие инициировано и ежегодно организовывается Щучинским райисполкомом.-0-