28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К корректировке генплана Минска приступят в следующем году. Об этом во время прямой телефонной линии рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию официального Telegram-канала организации.

"Необходимость в такой работе появилась, поскольку с момента последней корректуры генплана прошло время, многое изменилось, потому нужно обновление главного документа, по которому будет развиваться столица. Генплан определит новые ориентиры для города",- говорится в сообщении.

В настоящее время, по мнению представителя городских властей, необходимо закрепить территории усадебной застройки, которые окончательно остаются таковыми, наметить, где будет идти жилищное строительство, проанализировать некоторые моменты, связанные с транспортной инфраструктурой.

Также необходимо учесть производственные площадки, пересмотреть их еще раз, поскольку ранее был предусмотрен вынос части предприятий из городской черты. В новом варианте генплана будет закреплено обязательное требование главы государства по ограничению жилищного строительства в столице.-0-