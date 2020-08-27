К новому учебному году в Гомельской области приобрели 11 школьных автобусов

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. К новому учебному году в Гомельской области уже приобрели 11 школьных автобусов, которые будут подвозить детей к месту обучения, сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

В подвозе детей в новом учебном году в регионе задействуют 240 автобусов. "В 2020 году за счет областного бюджета, а также средств республиканского, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, запланировано приобретение 15 автобусов. В том числе двух - специального назначения, с подъемниками для детей-инвалидов. Уже закупили 11 автобусов. Они отправятся в Брагинский, Буда-Кошелевский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Калинковичский, Кормянский, Лоевский, Октябрьский, Рогачевский, Хойникский районы", - рассказал Руслан Смирнов. До конца августа планируется поставка автобуса в Петриковский район. По трем единицам проводят процедуры закупки.

Руслан Смирнов заверил, что весь автотранспорт учреждений образования прошел государственный технический осмотр. Будут и обязательные предрейсовые техосмотры транспорта и медосмотры водителей.

Также при подготовке учреждений к учебному году сотрудники ГАИ УВД облисполкома провели комплексное обследование улично-дорожной сети вблизи школ Гомеля и региона. По недостаткам выдали более 80 предписаний.

В Гомельской области в новом учебном году будут функционировать 1177 учреждений образования. 1 сентября за парты сядут 155 тыс. школьников, из них более 17 тыс. - первоклассники.-0-