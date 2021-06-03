К обычному режиму работы возвращаются еще две клиники Минска

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией в Минске в ближайшее время некоторые стационарные учреждения здравоохранения возвращаются к обычному режиму работы. Такая информация опубликована на сайте комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Уже с 4 июня в 3-й городской клинической больнице имени Е.Клумова возобновляется работа пульмонологического, кардиологического, гастроэнтерологического отделений и родильного дома.
С 7 июня будут оказывать помощь пациентам в ревматологическом, кардиологическом и гинекологическом отделениях 1-й городской клинической больницы.-0-