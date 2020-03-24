К посеву крестоцветных культур приступили в Могилевском районе

24 марта, Кадино /Корр. БЕЛТА/. К посеву в кассеты семян крестоцветных культур, в частности капусты, приступили в теплицах ОАО "Фирма "Кадино". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный агроном сельхозпредприятия Денис Силкин.

"В этом году мы планируем накрыть 7 пленочных теплиц, из которых 4 уже готовы. К высадке первых семян на рассаду приступили в начале месяца. Сейчас посеяны ранняя и среднеранняя, цветная, краснокочанная капуста и брокколи, - отметил он. - Всего планируем посадить рассаду на 30 га, еще 10 га запланированы под засеивание семенами безрассадным способом в открытый грунт".

Семена и рассаду капусты планируют начать высаживать в открытый грунт в третьей декаде апреля. По словам главного специалиста, предприятие полностью готово к работе, однако на посадку может повлиять погода.

Сейчас на полях сельхозпредприятия идет сев ранних яровых культур и дальнейшая подготовка почвы: вспашка, культивация, внесение минеральных и органических удобрений.

ОАО "Фирма" Кадино" - одно из крупнейших специализированных предприятий в Могилевской области по производству овощей закрытого и открытого грунта. Основными видами продукции, выращиваемой в защищенном грунте, являются томаты и огурцы. В открытом грунте выращивают картофель, капусту, морковь, репчатый лук и свеклу.-0-