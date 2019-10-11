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11 октября 2019, 13:01

К проектированию школы в гомельском микрорайоне Хутор приступят в 2020 году

Жилищное строительство в новом микрорайоне "Хутор"
Жилищное строительство в новом микрорайоне "Хутор"

11 октября, Брагин /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле к проектированию школы в микрорайоне новостроек Хутор приступят в 2020 году. Такая информация озвучена сегодня во время прямой телефонной линии и приема граждан в Брагинском райисполкоме помощника Президента - инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

С вопросом о строительстве школы в Хуторе обратилась жительница микрорайона. Как подчеркнул Юрий Шулейко, данный вопрос на контроле. К проектированию приступят уже в 2020 году. Назначения на проектирование закладываются в бюджет, потом будут изыскиваться средства на строительство, сказал он.

Что касается детского сада в данном микрорайоне, то рассматривается и изучается возможность перепрофилирования под объект детского дома. "Сейчас изучаем смету, возможности дальнейшей перепланировки, все просчитываем. Есть санитарные и строительные нормы по детским садам, которые необходимо соблюсти", - отметил Юрий Шулейко.

Помощник Президента пообещал, что вскоре проведет встречу с проживающими в Хуторе по проблемным темам, касающимся жизнедеятельности и социальной сферы.

Из городского поселка Комарин обратилась на прямую линию депутат сельсовета по поводу благоустройства двора и ремонта одного из многоквартирных домов по улице Ленина. Работы были начаты, однако есть вопросы по темпам их выполнения. "С понедельника бригады возобновят работы, их завершат к новому году. Соответствующее поручение дано местным властям", - ответил Юрий Шулейко.

Один из дозвонившихся попросил рассмотреть возможность вручения наград председателю областного отделения Белорусского фонда мира Тимофею Глушакову. Также он убежден, что на территории района можно создать мифологическую тропу, которая была бы популярна и среди жителей региона, и среди туристов. Поручение помощника Президента - детально изучить вопросы.

На личном приеме была затронута тема поддержки, стимулирования молодых специалистов, пришедших на работу на территории, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Некоторые аспекты решаемы, часть уже решена на уровне правительства: появились стимулирующие дополнения для закрепления молодых специалистов. Мы будем еще раз возвращаться к этой тематике", - отметил в беседе с журналистами Юрий Шулейко.

Мужчина из райцентра обратился со своей жилищной проблемой. Его дом находится в коммунальной собственности, однако состояние жилья оставляет желать лучшего. Износ строения - 100%, есть несоответствие по санитарным нормам, вопросы по отоплению. Как вариант решения прозвучало предложение по ремонту дома. С данным вариантом заявитель согласился.

Также во время диалога с жителями региона поднимались вопросы земельных споров, приватизации, начисления пенсий, состояния дорог в Комарине и другие.

"Обращения сегодня поступали не только из Брагинского района, но и в целом из Гомельской области. При этом среди традиционных - жилье, благоустройство, сезонные темы, социальные, ремонт жилья - прозвучали, например, вопросы по поводу сохранения и популяризации культурных ценностей. Это яркий пример того, насколько человеку небезразлична его малая родина", - подчеркнул Юрий Шулейко.

Обсудил помощник Президента с представителями местной власти, руководителями учреждений и аспекты социально-экономического развития района. Например, отмечено, что в целом по району закрепляемость молодых специалистов составляет 80%. Материальная база медучреждений в течение этого года пополнилась электрокардиографами, офтальмоскопами, планшетами для врачей общей практики и другой техникой. К отопительному сезону в районе и потребители, и теплоисточники в установленные сроки получили паспорта готовности, создан запас топлива, подготовлено дорожное покрытие, обследованы и при необходимости отремонтированы печи в жилых домах.-0-

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