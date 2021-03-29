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29 марта 2021, 17:38

К раннему севу зерновых приступили в Могилевском районе

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29 марта, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе приступили к раннему выборочному севу зерновых. Сегодня на полях ОАО "Тишовка" высеяли первые 10 га овса, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил директор сельхозпредприятия "Тишовка" Виталий Фомкин, в этом году ставку делают на кукурузу. "Мы будем сеять около 1,3 тыс. га кукурузы, более 900 га зерновых, а также однолетние и многолетние травы. Планируем посеять 100 га картофеля и 150 га корнеплодов. Вся необходимая техника у нас есть. Будем надеяться, что погода не готовит для нас неприятных сюрпризов", - отметил Виталий Фомкин.

По словам руководителя ОАО "Тишовка", структура посевов не поменялась. "У нас есть возможность получить урожай выше, чем в прошлом году. Если в 2020-м мы получили 12 тыс. т вместе с зерном кукурузы, то в этом году планируем получить более 15 тыс. т зерна. Это солидное увеличение. И чтобы достичь таких высоких показателей, важно соблюдать технологические процессы, внедрять новые сорта, увеличивать количество внесенных минеральных и органических удобрений. Этой работой мы и занимались на стадии подготовки - еще осенью внесли на поля около 20 т органических удобрений. И сейчас эта работа продолжается. В нашем хозяйстве около 5,6 тыс. голов крупного рогатого скота, потому накопление органики в месяц у нас выходит более 5 тыс. т. Объемы работы большие. Несмотря на то что в поле еще не выйдешь в полную силу, работа кипит. Внесли калийные удобрения - около 700 га. Провели и подкормку многолетних трав. Начали проводить уход за пастбищами, подготавливать поля, которые будут засеваться кукурузой".

Техника предприятия полностью готова к работе. "Техника, которая должна принимать участие в весенне-посевной кампании, отремонтирована на 100%, как сельхозмашины, так и тракторы. Дополнительно задействован автопарк - 6 единиц на подвозке удобрений, картофеля для посадки. Всего в работе у нас было задействовано 30 тракторов совместно с сельхозмашинами. В посевной будут трудиться около 30 механизаторов", - отметил Виталий Фомкин.

В целом в Могилевском районе на эту посевную большие планы - в районе почти в два раза увеличили площади посева кукурузы на зерно. "В Могилевском районе яровой сев составляет 33,5 тыс. га, из них 12,5 тыс. га - яровые зерновые, 5,3 тыс. га - кукуруза. В этом году увеличиваем посевы кукурузы на зерно - почти в два раза, - рассказал первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома Алексей Шупляков. - В прошлом году Могилевский район получил переходящее знамя за высокие показатели в уборке урожая - первое место по производству зерна в области. И задача на этот год - сохранить его у нас. Район к посевной готов. Механизаторов хватает, техника отремонтирована, семенами обеспечены под 100%, сейчас завозятся удобрения - источники проработаны. Вся для выполнения поставленных перед Могилевским районом задач у нас есть. В декабре благодаря облисполкому получили 20 единиц новой техники - тракторы, культиваторы, сеялки. Это позволило нашим хозяйствам обновить имеющийся парк".

В Могилевском районе уже приступили к подкормке озимых культур, посеву многолетних трав. "Сегодня сделали выборочный сев зерновых - высеяли овес на площади в 10 га, - подчеркнул Алексей Шупляков. - Помогать в работе на посевной нам будут два студотряда из Горецкой сельхозакадемии - именно механизаторы. Еще около 20 механизаторов - учащиеся агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского тоже будут задействованы в посевной. Это не только помощь аграриям района, но и учеба для молодых ребят. Мы стараемся создавать для них все условия, чтобы молодые кадры закреплялись на наших предприятиях".

По традиции посевная кампания в районе началась с народного обряда "Засевки". "Посевная - один из самых важных периодов в жизни наших предков. Ведь от урожая зависело благополучие каждой семьи. Перед тем как высевать зерно, на окраину поля выходили женщины с обрядовыми песнями, - рассказала заведующая методическим отделом районного центра культуры ГУК "Централизованная клубная система Могилевского района" Анна Феоктистова. - Обязательно в землю закапывали горшочек с кашей - обычно перловой или гречневой. Наши предки верили, что так можно задобрить матушку-землю. После этого батюшка освещал зерно, технику и людей, благословляя земледельцев на добрый труд, богатый урожай и благоприятную погоду. Затем за работу в поле брались мужчины".

Как рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Дмитрий Михалев, в этом году в регионе прошла оптимизация структуры посевных площадей. "Зерновые и зернобобовые в текущем году будут размещаться на площади 371 тыс. га, под картофель отведено 2,5 тыс. га, технические культуры разместятся на 77 тыс. га, кормовая группа займет более 305 тыс. га. В целом яровой сев в этом году будет произведен на площади более 325 тыс. га. Семенной материал под запланированные объемы у нас имеется в полном объеме. В дополнение для сортосмены и сортообновления мы завозим оригинальные и элитные семена, - отметил Дмитрий Михалев. - Как и в прошлом году, мы сделали упор на сохранение площадей под озимые зерновые культуры. Мы делаем акцент не на увеличении площадей, а на достижении максимальной продуктивности сельхозугодий. Мы настроены на плодотворный труд. Перед нами стоит задача повысить тот валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, который получили в прошлом году, минимум на 15%".

В Могилевской области к посевной уже приступили в Кировском, Осиповичском и Глусском районах.-0-

Фото Олега Фойницкого

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Могилевская область посевная сельское хозяйство
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