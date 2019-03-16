К расширению до четырех полос участка автодороги Гомель-Калинковичи приступят в 2020 году

16 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. К расширению до четырех полос участка автодороги Гомель-Калинковичи (часть трассы М10) планируется приступить в 2020 году, сообщил заместитель председателя Калинковичского райисполкома Сергей Булавко, отвечая на запрос жителя райцентра, поступивший во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

В своем сообщении мужчина высказал интерес к перспективному развитию и одновременно обеспокоенность состоянием районных и городских дорог. В райисполкоме рассказали о направлениях работы в этой сфере.

Так, реконструкция и содержание дороги из Гомеля до Калинковичей рассматривается как реализация пилотного проекта государственно-частного партнерства. В планах на ближайшие годы - строительство объездной дороги, которая позволит разгрузить райцентр от транзитных потоков, следующих в сторону России или в обратном направлении.

Также постепенно развивается сеть объектов придорожного сервиса как на местных автомобильных дорогах Калинковичского района, так и на магистралях республиканского значения. Обустроены и предусмотрены новые площадки для отдыха, пункты питания, АЗС, станции техобслуживании. Карта их возможного возведения и информация об условиях строительства объектов придорожного сервиса и преференциях, предоставляемых инвесторам в Беларуси, размещена на сайте райисполкома.

В Калинковичском райисполкоме подчеркнули, что одновременно благоустроить все дороги нет возможности. Поэтому все решается поэтапно. Так, в 2018 году работники филиала коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Гомельоблдорстрой" ДРСУ-152 провели капитальный ремонт автодорог Шалыпы-Бобровичи, Озаричи-Казанск-Большие Козловичи. Текущий ремонт выполнен на участках Н4451 Калинковичи-Озаричи через Капличи, Н4452 М.Автюки-Прудок-Гряда-Юровичи, Н4162 Речица-Горваль-Василевичи, Н4456 Озаричи-Казанск-Большие Козловичи, Домановичи-Мироненки-граница Светлогорского района и др. Устранена ямочность на дорогах Н4462 Домановичи-Мироненки-граница Светлогорского района, Н4471 Горочичи-Домановичи, подъезд от а/д Р31 Бобруйск-Мозырь-граница Украины к деревне Горочичи, подъезд от а/д Речица-Горваль-Василевичи к деревне Подлуки, Н4162 Речица-Горваль-Василевичи.

Всего за 2018 год ДРСУ-152 отремонтировано более 34 км дорог. На их содержание управлением освоено более Br1,16 млн, улиц сельских населенных пунктов - Br71,7 тыс., на текущий ремонт автодорог - свыше Br2 млн, капитальный - Br689 тыс.

В текущем году на содержание дорог ДРСУ-152 планируется направить Br2,7 млн, из которых непосредственно на текущий ремонт - более Br1,4 млн, содержание улиц сельских населенных пунктов - Br50 тыс.

Также КУП "Коммунальник Калинковичский" в 2018 году отремонтировано более 6,8 тыс. кв.м улично-дорожной сети, в планах на текущий году - свыше 9,7 тыс. кв.м. На эти цели планируется направить Br807 тыс., что на Br237 тыс. больше, чем в прошлом году.

В ближайшее время будет проведен мониторинг состояния дорог местного значения после зимы. В соответствии с этими данными будут определены участки, требующие первостепенного внимания дорожных служб, уточнили в райисполкоме.

Акция "Ваш вопрос Президенту" информагентства БЕЛТА прошла накануне "Большого разговора". За два дня жители разных уголков страны отправили около 2 тыс. вопросов.-0-