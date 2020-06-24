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24 июня 2020, 17:03

К решению проблемы конкретного человека надо подходить системно - Чуприс

Ольга Чуприс
Ольга Чуприс
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24 июня, Пинск /Корр. БЕЛТА/. За проблемой конкретного человека надо видеть ситуацию в целом. Об этом заявила сегодня заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс во время личного приема в Пинске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень важно - решить проблему каждого человека. Но когда мы видим обращения и анализируем их в совокупности, то должны делать выводы о том, какие есть недоработки в системе в целом, какие есть ресурсы для того, чтобы улучшить ситуацию. Наша работа, в том числе Администрации Президента и всей системы государственных органов, должна быть нацелена на перспективное развитие. Недостаточно проанализировать лишь конкретное обращение. Надо проанализировать в целом все, что происходит в том или ином направлении, сделать соответствующие выводы и, исходя из этого, выстроить дальнейшую работу", - сказала Ольга Чуприс.

Предварительно на прием записались 10 человек. Большинство вопросов касалось юридической тематики - отношений в области права, деятельности правоохранительных органов, судебной системы. Это не стало неожиданностью для Ольги Чуприс. За последнее время количество обращений в Администрацию Президента из пинского региона в целом снизилось. Вместе с тем увеличилось число обращений по правоохранительной сфере, работе судебных органов, исполнению вынесенных судебных решений. "То есть напрашивается вывод: если есть такой срез, увеличивается количество обращений по этим направлениям, соответственно, надо на это реагировать. Конечно, мы не оставим без внимания эти вопросы", - отметила заместитель главы Администрации Президента.

Она обратила внимание на то, что в целом меняется характер вопросов, с которыми люди обращаются на личные приемы. Например, раньше по большей части речь шла о проблемах в жилищно-коммунальном хозяйстве. Сейчас количество таких обращений значительно уменьшилось. "Это говорит о том, что система начала работать в этом направлении. То есть жалобы граждан дали толчок к тому, чтобы были улучшения в этой сфере. Мне кажется, люди начинают доверять тому, что мы делаем. Потому что они увидели: один раз решили, второй, третий, потом системно поработали, улучшили направление", - подчеркнула Ольга Чуприс.

Во время своей поездки в регион она также посетила Полесский государственный университет, где ознакомилась с проектами, над которыми работает инжиниринговый центр вуза, встретилась с профессорско-преподавательским составом.-0-

Полесский университет имеет огромные перспективы - ЧуприсПолесский университет имеет огромные перспективы - Чуприс
Такое мнение высказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс сегодня во время посещения вуза.

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