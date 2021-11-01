К уборке корня валерьяны приступили в Щучинском районе

1 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. К уборке корня валерьяны приступили в КСУП "Совхоз "Большое Можейково" Щучинского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в хозяйстве.

Сельхозпредприятие многие годы специализируется на лекарственных растениях. Одно из них - корень валерьяны - убирают глубокой осенью.

Под культуру в хозяйстве отвели около 15 га. Из них около 10 га для создания семенного материала и рассады и 5 га - под выращивание непосредственно продукции. Требует валерьяна особого подхода и ручного труда.

"В грунт ее высаживают в начале мая. Уход - ручная прополка 3-4 раза за сезон. Никаких гербицидов не используется", - рассказывает главный агроном КСУП "Совхоз "Большое Можейково" Евгений Котило. Уже осенью корни вытрясаются специальным комбайном, похожим на те, что используются для уборки картофеля. Впрочем, дальше вручную убираются остатки ботвы, корни очищаются от земли.

После этого корни отправляют на мойку. Моют их в специальном бункере, оборудованном на одном из прудов в хозяйстве и напоминающем большую стиральную машину. Далее корни сушат и измельчают. Всего после сушки хозяйство планирует поставить партнерам 11-12 т продукции. Вся валерьяна из Щучинского района поступает в основном предприятиям фармотрасли Беларуси.

Корень валерьяны не единственное лекарственное растение, культивируемое в хозяйстве. Также здесь выращивают расторопшу, пустырник, календулу и ромашку.-0-

Фото Леонида Щеглова