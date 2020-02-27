27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Кабачковую икру с высоким содержанием нитратов обнаружили в продаже в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

В аккредитованных лабораториях проверили содержание нитратов в икре из кабачков торговых марок Mikado, "Пиканта", Delicios, Natur Bravo и ЕКО.

Допустимый показатель содержания нитратов для таких продуктов составляет 400 мг/кг. В продукции четырех торговых марок обнаружили превышение данного показателя. Так, кабачковой икре торговой марки ЕКО (изготовитель "Славянский консервный комбинат") показатель содержания нитратов составил 963 мг/кг. Это почти в 2,5 раза выше установленной нормы. В икре молдавской фирмы Delicios нитратов содержится почти в 2,3 раза больше допустимого - 902 мг/кг. В молдавских консервах фирмы Natur Bravo данный показатель составил 572 мг/кг. В украинской кабачковой икре фирмы Mikado обнаружено превышение установленного показателя почти в 2 раза - 783,2 мг/кг .

По результатам проверок были выданы предписания о запрете реализации этих овощных консервов. Импортерам направили предписания о их возврате и изъятии из обращения. Кроме того, они внесены в размещенный на сайте Госстандарта реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси.-0-