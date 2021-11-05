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05 ноября 2021, 17:20

Кабинет безопасности откроется в Дрибинском районе

Фото МЧС
Фото МЧС

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Кабинет по обучению основам безопасности откроется в Дрибинском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Дрибинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Иванистов.

Кабинет в Ряснянской вспомогательной школе-интернате будет красочно оформлен в стилистике МЧС и разделен на теоретическую и практическую зоны. В последней будут информационные стенды, тематические и дидактические игры, макеты огнетушителей, игрушки, стенд с боевой одеждой спасателя-пожарного. В кабинете появится мультимедийная установка, чтобы показывать фото и видео.

"Идея создать кабинет появилась благодаря многолетнему сотрудничеству районного отдела по ЧС с администрацией учреждения образования, - отметил Александр Иванистов. - Например, к 1 сентября в стилистике МЧС мы красочно оформили остановку общественного транспорта рядом со школой-интернатом. Следующим шагом стал тематический кабинет. Мы будем изучать там не только основы пожарной безопасности, но и правила дорожного движения, использования газового оборудования и многое другое".

В районе уже есть похожий кабинет: он оборудован в Дрибинской средней школе и находится в противоположной стороне от агрогородка Рясно. Возить туда учеников со всего района далеко и неудобно. Именно поэтому в отделе по чрезвычайным ситуациям решили реализовать еще один проект безопасности.

"Детям важно доносить информацию в интерактивной форме, наглядно - так все легче усваивается, - подчеркнул Александр Иванистов. - Это видно даже по статистике: когда стали внедрять креативные формы профилактики, количество чрезвычайных ситуаций с участием детей заметно снизилось".

Над проектом вместе работали районный отдел по ЧС, районный исполком и Ряснянская вспомогательная школа-интернат. Открытие планируется в ноябре.-0-

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