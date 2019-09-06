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06 сентября 2019, 21:45

Кабинет катамнеза недоношенных детей планируют открыть в Гомельской области

Полина из Новой Гуты и ее мама Елена Химакова
Полина из Новой Гуты и ее мама Елена Химакова

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кабинет катамнеза родившихся раньше срока детей, в том числе рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела, планируют открыть в Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая педиатрическим отделением для недоношенных детей Гомельской городской клинической больницы №3 Ольга Креч.

В настоящее время вопрос прорабатывается на уровне управления здравоохранения области. Обсуждаются оптимальные варианты для размещения кабинета, возможность создания многоуровневой платформы для сбора, аккумулирования и анализа сведений. Необходимо разработать программное обеспечение, создать компьютерную сеть и обеспечить доступ к информации в онлайн-режиме.

Ежегодно в Беларуси около 4% детей рождаются раньше положенного времени. Каждый год около тысячи малышей в Гомельской области спешат появиться на свет. Такие детки требуют особого подхода в первые дни, недели, а порой и месяцы, а также более тщательного наблюдения после выписки и первоначальных этапов выхаживания. "Им нужно помогать. Их развитие идет немного в других условиях, чем рожденных в срок. Какие-то проблемы могут проявиться позже. Есть особенности наблюдения. И врачи об этом знают. Поэтому необходима систематизация данных о таких детках. В кабинете катамнеза будет объединена информация обо всех недоношенных детях, которые рождаются в Гомельской области", - пояснила врач. Важно наблюдение таких детей до 18 лет - и это обязательный этап, следующий за выпиской "досрочно рожденных".

В Беларуси пока два таких кабинета: в Минске и Могилеве. Гомельские специалисты изучают опыт их работы, а также аналогичных структур в России. При создании кабинета катамнеза в юго-восточном регионе Беларуси будет учтено лучшее из практики коллег, а также применены передовые технологии.

Ольга Креч подчеркнула, что очень важно, чтобы кабинет работал эффективно - не имеет смысла номинальное открытие с обозначением на табличке. "Для этого нужно продумать очень много моментов, которые в дальнейшем нужны для адекватного и правильного наблюдения за каждым ребенком. Прежде всего, это компьютерная систематизация данных. Важно, чтобы вся поступающая из разных уголков региона информация была доступна на различных уровнях системы здравоохранения. К примеру, ребенок приехал в Гомель для наблюдения из Чечерска, прошел определенные обследования, специалисты дали рекомендации. В дальнейшем вся эта информация должна попасть к специалистам, наблюдающим его в райцентре", - рассказала Ольга Креч. По ее словам, главнейшее условие - система должна быть закрытой, обеспечивающей строгую конфиденциальность данных.

По мнению врача-неонатолога, система обслуживания детского населения в области налажена давно и эффективно, однако стоит вопрос систематизации данных именно о недоношенных детках. "Это необходимо, чтобы правильно, и главное, вовремя им оказывалась необходимая помощь, проводилась коррекция и диспансеризация", - отметила Ольга Креч. При этом открытие кабинетов катамнеза не исключает наблюдение ребенка у участкового педиатра и при необходимости узкого специалиста по требуемому профилю.

В настоящее время педиатрическое отделение для недоношенных детей, которое возглавляет Ольга Креч, - одно из важнейших звеньев выхаживания недоношенных детей. Оно открыто в 1985 году и входит в состав перинатального центра 2-го уровня ГГКБ №3, рассчитано на 20 малышей. Сюда поступают недоношенные и маловесные дети, у которых есть проблемы, не позволяющие сразу выписать их домой из роддомов.

Есть и необходимая аппаратура для выхаживания маловесных детей. Каждый ребенок для сотрудников отделения - персона номер один, а его мама - персона номер два. Здесь созданы все условия для комфортного совместного пребывания матери и ребенка. В палатах установлена система климат-контроля. Выписывают малышей после того, как стабилизируется их состояние, они научатся самостоятельно дышать и сосать соску, будут набирать вес и развиваться.

Сейчас во многих случаях связь родителей с врачами, которые помогли выходить новорожденного на сложном этапе, поддерживается разными способами. В городской больнице №3 ежегодно ко Дню недоношенного ребенка (отмечается 17 ноября) устраивают праздник "Солнечный лучик" с аниматорами и подарками. Поддерживаются отношения и в индивидуальном порядке. По словам заведующей отделением, в некоторых случаях родители напрямую звонят ей, если нужна консультация, или просто хотят поделиться счастьем, сообщив, что малыш сделал первый шаг.

Так, сегодня Ольга Креч проведала одну из своих маленьких пациенток - Полину из Новой Гуты. Зная о новом увлечении девочки, врач привезла большой набор для рисования. В курсе доктор и про ее хореографические и спортивные успехи. Тепло приветствовала гостью и мама Полины Елена Химакова.

Рассказывая о зимнем дне, который шесть лет назад подарил ей дочь и одновременно преподнес серьезное жизненное испытание, женщина не скрывала слез. Малышка родилась весом 1,27 кг на сроке беременности шесть с половиной месяцев. "Полинка очень долгожданный ребенок в нашей семье. Представляете шок, когда после родов пришла в себя в реанимации: врачи сказали, что малышка тоже в реанимации, только в детской, в тяжелом состоянии. Один лишь Бог знал, будет ли она жить", - делится Елена.

После перевода в ее отделение врач-неонатолог Ольга Зеноновна каждый день рассказывала молодой маме про успехи малышки. "Сегодня она съела 3 капельки питания, потом 7, потом 10. Каждый набранный грамм в такой ситуации был бесценен", - вспоминает Елена. В больнице мама с дочкой провели полтора месяца. Домой выписывались уже с весом 2,64 кг.

Вскоре последовало еще одно большое испытание: на протяжении полутора лет малышка была под наблюдением онкологов в больнице в Боровлянах. Вздохнуть спокойно родителям удалось, только когда Полине исполнилось три годика. В три с половиной ее отдали в художественную гимнастику. "Уже на начальных этапах тренер сказала, что из 17 детей в группе Полина занимается лучше всех. А когда она заняла первое место на соревнованиях, нашему счастью не было границ", - не скрывает гордости за дочь мама. Неделю назад Полина пошла в первый класс Новогутской средней школы. "Учительница говорит, что она очень развитая девочка", - добавляет Елена.

В присутствии гостей маленькая звездочка смущалась, но стойко держалась перед камерами и объективами. А выбор песни, которую исполнила под аплодисменты мамы, врача и журналистов, говорит сам за себя. "Тысячу проблем оставим позади…", - проникновенно прозвучали слова песни из уст шестилетней Полины. Ольга Креч уверена, что у таких деток можно многому научиться.

Заботливая мама Елена Химакова пожелала "малышам-торопыжкам" крепкого здоровья, а их родителям мужества, сил и безмерной веры в себя и своих детей. А специалисты здравоохранения используют возможные ресурсы для максимального совершенствования работы с такими пациентами на всех этапах их жизни.-0-

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