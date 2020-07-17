Кабинет компьютерной томографии открыли в 5-й горбольнице Минска

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет компьютерной томографии открыли в 5-й городской клинической больнице Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы открываем первый из десяти компьютерных томографов, которые поставляются в рамках личной договоренности главы государства и Михаила Гуцериева. Компания "Славкалий" оказала спонсорскую помощь для переоснащения организаций здравоохранения Минска. Все десять аппаратов уже поступили в страну", - сказал министр здравоохранения Владимир Караник.

По его словам, согласно плану распределения два компьютерных томографа будут установлены в стационарных учреждениях - 5-й и 4-й горбольницах, восемь - в консультативно-поликлинических отделениях. "Это знаковое событие. Мы существенно повышаем возможности наших амбулаторных учреждений, чтобы оказывать доступную и качественную медицинскую помощь. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать наши поликлиники современными лечебно-диагностическими центрами и выполнить поручение главы государства, чтобы наши врачи работали на самом современном оборудовании", - отметил министр.

Владимир Караник рассказал, что это аппараты последнего поколения с достаточно большим набором функций. "Причем здесь тоже есть разные комплекты. Поскольку 5-я больница оказывает помощь по неврологии и нейрохирургии, здесь установлено специальное программное обеспечение, в поликлинических учреждениях будет установлено оборудование с базовым пакетом программ. Это позволяет рационально использовать оборудование и загружать специализированное стационарное звено только в тех случаях, когда поликлиника сама не может справиться и требуется более высокий уровень оснащения", - пояснил он.

Говоря в целом об обновлении парка компьютерных томографов, министр напомнил, что подписан кредитный договор со Всемирным банком, согласно которому планируется закупка еще 20 КТ, которые будут направлены в регионы. "Наша задача сделать современную диагностическую помощь доступной для каждого жителя страны независимо от места проживания", - подчеркнул Владимир Караник.-0-