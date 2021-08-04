Кабинет компьютерной томографии открыли в Барановичском онкодиспансере

4 августа, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском онкологическом диспансере сегодня введен в эксплуатацию кабинет компьютерной томографии, передает корреспондент БЕЛТА.

Рентгеновский компьютерный томограф Revolution Evo закуплен по проекту Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь". Стоимость аппарата - свыше Br1 млн - оплачена за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития. Это новейшая, 64/128-срезовая, модель этого семейства компьютеров, которая позволяет получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения.

"Прежний, 6-срезовый, компьютерный томограф работал у нас с 2009 года. У нового оборудования гораздо выше разрешение, а изображение позволяет увидеть мельчайшие детали. Тем самым значительно улучшается качество визуализации, что способствует расширению спектра клинических применений аппарата. Конечно же, благодаря новому оборудованию обследование пациентов будет на уровень выше", - отметил главный врач онкодиспансера Леонид Володкевич.

Под новый КТ в учреждении выделили бывший рентгенкабинет в корпусе лучевой терапии. Старое оборудование демонтировали, а помещение отремонтировали. На эти цели из средств городского бюджета было выделено Br260 тыс.

"Аппарат такого класса давно был необходим диспансеру. Это пятый компьютерный томограф, поставленный в Брестскую область в рамках проекта борьбы с COVID-19. Аналогичное оборудование установили также в Пинске, Кобрине, Столине и Березе. Технические возможности компьютерного томографа особенно востребованы в онкологии, ведь крайне важно выявить болезнь на ранней стадии. Уверен, что профессионализм барановичских врачей позволит продлить жизнь пациентам", - сказал принявший участие в открытии кабинета председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

С новым этапом коллег также поздравил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко. "Финансовые средства, которые государство вкладывает в развитие медицины, велики, но они окупают себя: ничто не может быть дороже здоровья и жизни людей. Та четверть миллиметра патологических изменений и новообразований, которые способен увидеть этот аппарат, помогут точно диагностировать и правильно лечить пациента", - отметил он.

Пока компьютерный томограф работает в тестовом режиме. Обследование пациентов здесь планируют начать через две-три недели, после обучения специалистов.

Барановичский онкологический диспансер обслуживает жителей города, а также Барановичского, Ляховичского, Ганцевичского и Ивацевичского районов. За год в учреждении оказывают различную помощь около 40 тыс. пациентов.-0-