Кабинет компьютерной томографии открыли в Чечерске

14 января, Чечерск /Корр. БЕЛТА/. В Чечерской центральной районной больнице открыли сегодня кабинет компьютерной томографии, передает корреспондент БЕЛТА.

Рентгеновский компьютерный томограф - на 128 срезов. Это первый КТ в райбольнице.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко подчеркнул, что в социально ориентированном государстве все делается для сохранения здоровья человека, создания хороших условий лечения и профилактики болезней.

В Гомельской области продолжают целенаправленно работать над укреплением материально-технической базы системы здравоохранения. "Так, только в прошлом году на приобретение медицинского оборудования и автотранспорта для медучреждений области израсходовано более Br14,5 млн. С начала этого года в регионе открывается уже второй кабинет КТ. Томограф в Чечерске позволит проводить качественную диагностику не только для жителей этого района, но и Буда-Кошелевского и Кормянского районов", - сказал Иван Крупко.

По словам губернатора, в планах этого года - установка КТ в Брагинском, Житковичском, Рогачевском районах и больнице скорой медицинской помощи в Гомеле.

Заведующая рентгенологической службой ЦРБ Ольга Немцева уточнила, что поставлен аппарат Ventum белорусской фирмы Adani. "Его преимущество в том, что он позволяет делать максимальное количество срезов за минимальное количество времени. Это уменьшает нагрузку на пациента, а также дает возможность получать более достоверное и качественное изображение. Мы уже принимаем пациентов в тестовом режиме", - рассказала она.

Для работы на новом оборудовании подготовлены два врача-рентгенолога, в августе ожидают молодого специалиста. Переквалификацию прошли и три рентген-лаборанта. Сейчас кабинет работает в две смены, при необходимости возможен и круглосуточный режим.

Главный врач больницы Андрей Табаньков обратил внимание: в нынешней эпидемиологической ситуации проведение компьютерной томографии дает возможность оперативно диагностировать и оказывать помощь пациентам с COVID-19.

Губернатор отметил в целом хороший уровень здравоохранения Чечерского района. "Жители получают широкий спектр медицинской помощи, включая эндоскопические исследования, скрининги по раннему выявлению различных видов онкологии. Хорошая и медицинская база. Мы продолжаем ее укреплять", - отметил он.

По словам главврача, на данный момент в больнице есть все необходимые специалисты, в том числе узкого профиля, фельдшеры - на ФАПах. "У нас самая низкая текучесть кадров в Гомельской области", - добавил он.

Говоря о результатах работы, Андрей Табаньков привел такие цифры: показатель охвата флюорографическим обследованием в районе один из самых высоких в области - 99% населения, диспансеризацией обхватили 98,6%.

Реконструировали в больнице и пищеблок. В нем обустроены все необходимые помещения, установлено современное оборудование, которое позволяет обеспечить пациентов ЦРБ качественным питанием, с соблюдением всех норм.-0-