Кабинет компьютерной томографии открыли в Калинковичской ЦРБ

Фото из архива
8 апреля, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. Кабинет компьютерной томографии открыли в Калинковичской центральной районной больнице, передает корреспондент БЕЛТА.
В открытии кабинета приняли участие министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.
Как уточнили в больнице, томограф позволит внедрить сложные исследования в повседневную диагностическую практику. Также обеспечит скорость и точность диагностики в неврологии, КТ-ангиографию высокого качества, расширит возможности профилактической медицины с ранней КТ-диагностикой.
/Будет дополнено/.-0-