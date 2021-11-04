Кабинет компьютерной томографии открыли в Витебской облбольнице

4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской областной клинической больнице сегодня открыли новый кабинет рентгеновского компьютерного томографа японского производства, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный врач областной больницы Евгений Матусевич отметил, что у нового оборудования гораздо выше точность, изображение позволяет увидеть мельчайшие детали. Также расширится спектр клинических применений аппарата.

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий, заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин и главный врач Евгений Матусевич

"Новое оборудование позволит ставить диагнозы не только пациентам с COVID-19, но и, учитывая, что мы наращиваем объемы плановой медицинской помощи, также будем оказывать помощь пациентам кардиохирургических, неврологических, травматологических профилей. Остальные болезни тоже никуда не делись", - отметил главврач.

Всего в Витебской области 15 КТ, из них 9 находится в медучреждениях Витебска. До конца года еще один аппарат появится в Глубокской ЦРБ. "Запуска нового КТ все очень ждали. В оборудование и его установку вложено около Br2 млн. Государство уделяет большое внимание обновлению материально-технической базы здравоохранения. Также понимаем, что в областной больнице нужно проводить реконструкцию. Думаю, что после ввода в строй Витебской городской центральной больницы в 2022 году, следующим учреждением здравоохранения, которое начнем обновлять, станет областная больница", - сказал заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин. Он поблагодарил медиков за работу и пожелал им здоровья и благополучия.

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий отметил, что в этом году в медучреждениях региона установили три компьютерных томографа. На это выделил деньги Всемирный банк по проекту реагирования на COVID-19 в Беларуси. "Строители постарались сделать объект в областной больнице качественно, он современный, комфортный и сегодня очень необходим", - добавил Михаил Вишневецкий.-0-

Фото Александра Хитрова