Кабинет компьютерной томографии открыли в Витебской облбольнице

4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской областной клинической больнице сегодня открыли новый кабинет рентгеновского компьютерного томографа японского производства, передает корреспондент БЕЛТА.
Главный врач областной больницы Евгений Матусевич отметил, что у нового оборудования гораздо выше точность, изображение позволяет увидеть мельчайшие детали. Также расширится спектр клинических применений аппарата.
"Новое оборудование позволит ставить диагнозы не только пациентам с COVID-19, но и, учитывая, что мы наращиваем объемы плановой медицинской помощи, также будем оказывать помощь пациентам кардиохирургических, неврологических, травматологических профилей. Остальные болезни тоже никуда не делись", - отметил главврач.
Всего в Витебской области 15 КТ, из них 9 находится в медучреждениях Витебска. До конца года еще один аппарат появится в Глубокской ЦРБ. "Запуска нового КТ все очень ждали. В оборудование и его установку вложено около Br2 млн. Государство уделяет большое внимание обновлению материально-технической базы здравоохранения. Также понимаем, что в областной больнице нужно проводить реконструкцию. Думаю, что после ввода в строй Витебской городской центральной больницы в 2022 году, следующим учреждением здравоохранения, которое начнем обновлять, станет областная больница", - сказал заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин. Он поблагодарил медиков за работу и пожелал им здоровья и благополучия.
Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий отметил, что в этом году в медучреждениях региона установили три компьютерных томографа. На это выделил деньги Всемирный банк по проекту реагирования на COVID-19 в Беларуси. "Строители постарались сделать объект в областной больнице качественно, он современный, комфортный и сегодня очень необходим", - добавил Михаил Вишневецкий.-0-
Фото Александра Хитрова