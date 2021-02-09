Кабинет компьютерной томографии заработал в Кобринской райбольнице

9 февраля, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. В Кобринской центральной районной больнице сегодня открылся кабинет компьютерной томографии, передает корреспондент БЕЛТА.

Томограф марки Siemens поставлен по линии Минздрава. Оборудование приобретено за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19. Его стоимость около Br770 тыс. Из местного бюджета выделили примерно Br600 тыс. на реконструкцию кабинета для установки КТ.

"Для врачей-рентгенологов этот аппарат открывает большие возможности в уточнении и постановке диагноза, - рассказала заведующая рентгенологическим отделением больницы Светлана Яковчук. - Значительно сокращается время для исследования. Теперь не нужно отправлять пациентов в близлежащие регионы. Раньше им приходилось ездить в Дрогичин или Брест".

Компьютерный томограф позволяет увидеть весь организм человека: головной мозг, органы грудной и брюшной полости, конечности. Аппарат делает 64 среза. Врач может послойно увидеть каждый участок исследуемой области, более точную локализацию повреждений. Такой вид исследования особенно важен в пандемию. КТ помогает поставить диагноз на ранней стадии заболевания. "На обычной рентгенограмме мы иногда не видим изменений. Томограф же позволяет увидеть ранние воспалительные процессы на каком-то участке легких", - пояснила Светлана Яковчук. В среднем за час на аппарате КТ могут пройти диагностику 4-5 человек.

В Брестскую область по проекту экстренного реагирования на COVID-19 поступили три компьютерных томографа. Аппараты закупили для Столинской, Кобринской и Березовской райбольниц. "Новое диагностическое оборудование улучшит доступность и качество оказания медицинской помощи для жителей районов. В первом квартале ожидаем поставку еще двух новых КТ-аппаратов: в Барановичский онкологический диспансер и Пинскую центральную больницу. Совместно с Минздравом прорабатываем дополнительные поставки аппаратов МРТ с подготовкой соответствующих площадей. Идет закупка аппаратов искусственной вентиляции легких, увеличивается количество кислородных точек. В Брестской области имеется все необходимое для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией", - резюмировал первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.-0-