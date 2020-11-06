Кабинет литотрипсии модернизировали в Брестской облбольнице

Брестская облбольница. Фото из архива
6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной клинической больнице сегодня открыли обновленный кабинет литотрипсии, передает корреспондент БЕЛТА.
Главная особенность нового литотриптора в том, что он является полностью интегрированной урологической рабочей станцией. Благодаря уникальной технологии фокусировки ударной волны оборудование можно использовать в 1,5 раза эффективнее предыдущего аппарата. То есть результат в лечении мочекаменной болезни достигается после 1-2 сеансов дробления (раньше нужно было 2-3 сеанса).
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