Кабинет магнитно-резонансной томографии откроют в Солигорской ЦРБ в конце года

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет магнитно-резонансной томографии в Солигорской ЦРБ планируется открыть в конце года, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач больницы Ольга Белоус.

"В больнице уже есть кабинет компьютерной томографии, ангиографический кабинет. Не хватало только МРТ, но и он скоро появится. Проектно-сметную документацию разработали в прошлом году, 1 марта текущего года начались строительные работы. Думаю, к концу года жители Солигорска смогут воспользоваться такой услугой", - отметила Ольга Белоус.

Аппарат разместится в одноэтажном здании, соединенном с приемным отделением. Это позволит сделать услугу доступной для пациентов стационара. Будет и отдельный вход для тех, кто находится на амбулаторном лечении. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрят пандусы, расширенные дверные проемы. Работа кабинета будет организована в 2 смены по 8 часов, в течение смены здесь смогут принять до 20 пациентов.

Заказчиком выступает Солигорское управление капитального строительства. Генеральный подрядчик по строительным работам - ОАО "Стройтрест №3 ордена Октябрьской революции". Финансирование проектных и строительных работ входит в инвестиционную программу Минской области. Закупка аппарата МРТ будет организована по линии Министерства здравоохранения за средства республиканского бюджета.

Установка магнитно-резонансного томографа - один из пунктов реализации программы по созданию территориальных центров оказания медицинской помощи в Минской области. Солигорская ЦРБ - основа южного территориального центра. Также это межрайонное учреждение здравоохранения, здесь обслуживают жителей семи районов области. С появление МРТ - абсолютно безвредного для пациента метода исследования - врачи больницы смогут безопасно и качественно обследовать в том числе беременных женщин и новорожденных. -0-