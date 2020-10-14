Кабинет молодежных общественных объединений, профориентации и самоподготовки открыт в Минске

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие кабинета молодежных общественных объединений, профессиональной ориентации и самоподготовки состоялось сегодня на базе филиала "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе" Республиканского института профессионального образования в рамках сотрудничества с унитарным производственным предприятием "Нива-Холдинг", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Колледж готовит кадры для предприятий машиностроения и станкостроения страны. Современный оборудованный кабинет позволит учащимся определиться в выборе профессии с учетом их индивидуальных особенностей, интересов и потребностей рынка труда, познакомиться с социальными партнерами, предприятиями-заказчиками кадров, станет центром общественных организаций и местом встреч учащейся молодежи.

"Этот кабинет - пример социального партнерства с заказчиками кадров. Здесь представлено описание всех профессий, включая профессионально-техническое и среднее специальное образование, условий труда, карьерного роста, социального пакета. То есть всех возможностей, когда человек, выбирая профессию, видит дальше, как он будет применять полученные навыки в этом колледже. Этот пример, на наш взгляд, должен показать, как сегодня заказчикам кадров необходимо взаимодействовать со своими базовыми учреждениями образования", - рассказал ректор РИПО Валерий Голубовский.

По его словам, заказчик должен быть активно вовлечен в профориентационную работу. "Уже сейчас нужно совместно заниматься профориентацией под 1 сентября 2021 года. За этим следует возможность заключения договоров о целевой подготовке с конкретным предприятием, - отметил ректор РИПО. - Кабинет молодежных общественных объединений, профессиональной ориентации и самоподготовки станет местом общения со школьниками, которые стоят перед выбором профессии. И здесь предприятие будет демонстрировать все те возможности, которые получит человек, закончив этот колледж. А в колледже после встречи с работодателем школьник видит современную образовательную среду. И этот подход, когда в профориентацию включены заказчики кадров, очень важен".-0-