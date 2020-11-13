Качество гарантировано природой

В деревообрабатывающем цехе Малоритского лесхоза за месяц перерабатывают около 3,5 тыс. кубометров круглого леса. В среднем выручка от реализации продукции составляет 300 тыс. рублей, в том числе 200 тыс. рублей – от экспорта.

Курс на модернизацию

Площадь земельного лесного фонда государственного лесохозяйственного учреждения "Малоритский лесхоз" почти 76 тыс. га, из которых более 70 тыс. покрыто лесом. Преобладают сосновые и ольховые насаждения. В структуре предприятия 10 подразделений: 8 лесничеств, лесопункт и деревообрабатывающий цех, оснащенный современным оборудованием.

В лесном хозяйстве отлично понимают: без постоянного развития нет будущего, а главный ключ к успеху – модернизация производства именно деревообрабатывающего цеха.

Для начала здесь наладили современное производство экологически чистого вида топлива – щепы. Сразу оборудование приходилось арендовать, что экономически было невыгодно. Поэтому к концу 2017-го лесхоз приобрел собственную щепорубильную машину, за счет чего объемы ее производства выросли в разы. От 3 до 4,5 тыс. кубометров топливной щепы ежемесячно отгружается на экспорт.

Следующим этапом стала модернизация лесопиленного производства с установкой новой линии Larmet, мощностью переработки до 100 кубометров круглой древесины в смену.

– Как известно, мало просто закупить новое оборудование – для его успешной и результативной работы нужно максимально приложить и человеческие усилия. Поэтому вместе с руководством обдумывали, как лучше всего организовать процесс, чтобы рационально использовать каждую минуту. Кроме того, новая линия, на которой в смену трудится 10 человек, подразумевала и создание новых рабочих мест, – поясняет начальник цеха по переработке древесины Роман Вашестюк. – В итоге значительно вырос объем деревообработки, выпуск готовой продукции, а вместе с ними – прибыль.

От Малориты до Англии

Ежемесячно цех перерабатывает в среднем около 3,5 тыс. кубометров круглого леса, из которого получается почти 1,5 тыс. кубометров пиломатериалов и 200 кубометров окоренного кола. Из общего объема готовой продукции на экспорт каждый месяц отгружается по 600 – 700 кубов пиломатериалов и 150 – 200 кубов окоренного кола.

– Пиломатериалы нашего лесхоза пользуются хорошим спросом в Литве, Латвии, Польше, Германии, Франции. Окоренный кол через морской порт попадает в Англию, – отмечает начальник цеха. – Средняя цена на продукцию составляет от 100 до 140 евро за метр кубический.

Надо сказать, сегодня деревообработка в Малоритском лесхозе представляет собой замкнутый цикл. Для получения пиломатериалов высокого класса здесь строго соблюдают все этапы производства: от поступления древесины до использования отходов. Каждый из этих процессов под контролем опытных работников лесхоза: вальщиков и машинистов харвестеров, которые осуществляют заготовку лесоматериалов; трактористов и водителей на вывозке древесины, доставляющих ее на переработку. К слову, в цехе деревообработки в разные смены трудится порядка 40 станочников. Именно они отвечают за переработку и выпуск качественной продукции.

В центре переработки древесины Малоритского лесхоза модернизация продолжается. Если раньше приходилось арендовать у сторонней организации окорочное оборудование, то с декабря здесь планируют запустить собственную линию. К тому же очередной шаг в модернизации потребует от предприятия создания сразу шести новых рабочих мест.

Тропа открытий Малоритского лесхоза

Отдохнуть на природе и с пользой провести время поможет экологическо-туристический маршрут, разработанный энтузиастами лесхоза в Великоритском и Пожежинском лесничествах. В составе экотропы "Дубовая" 11 объектов осмотра: боровик, сосняк, скорбящий лес, луг, дубрава, лесной ручей, лесное разноцветье, болото, бобр... Прогулявшись и узнав много интересного и полезного о зеленых богатствах, по тропе выйдем к Пожежинскому "Царь-дубу" – самому старому в Беларуси, ему более 850 лет. Кстати, это дерево еще и самое высокое – 46 метров (примерно с 15-этажный дом). В 1963 году дубу присвоили статус памятника природы республиканского значения.

Всего в нескольких километрах от 850-летнего исполина расположился еще один старожил – дуб-патриарх. Он на сотню с лишним лет моложе своего старшего "брата". В высоту – 35 – 40 метров, диаметр ствола почти 2 метра.

Есть в лесхозе свои пчелопасека и тепличное хозяйство на 6 теплиц и 4 – по лесничествам, где зимой и летом выращивают посадочный материал. В приграничном районе умеют ценить и восстанавливать природное богатство. Только за прошлый год в теплицах выращено более 1170 тыс. сеянцев и около 16 тыс. саженцев будущего леса.

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Марина ВАЛАХ, газета 7 Дней,

Фото Вадима ЯКУБЁНКА