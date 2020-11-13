Качество гарантировано природой

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 14 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:01 Турция оштрафовала Google на $25 млн В мире
13.11.20
13.11.20 23:29 Белорус Артем Зайцев занял 13-е место на ЧЕ по велоспорту на треке в Пловдиве Спорт
13.11.20 23:21 Канадские СМИ сообщают о захвате заложников в Монреале В мире
13.11.20 23:08 Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Линце Спорт
13.11.20 22:40 Белорус Евгений Королек выиграл серебро ЧЕ по велоспорту на треке Спорт
13.11.20 22:23 Жук: общественный диалог не должен сводиться исключительно к изменению Конституции Общество
13.11.20 22:14 Лукашенко рассказал о вероятном сценарии, если бы у противников власти удался "блицкриг" Президент
13.11.20 22:00 Белоруска Анна Терех заняла 6-е место на ЧЕ по велоспорту на треке Спорт
13.11.20 21:43 Пекин из-за коронавируса не примет несколько топ-состязаний под эгидой ISU Спорт
13.11.20 21:43 Лукашенко предлагает сохранить в Минске переговорную площадку по ситуации на востоке Украины Президент
13.11.20 21:40 Кебичу в преддверии выборов 1994 года предлагали физически устранить Лукашенко Президент
13.11.20 21:37 Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Молдовы: очень многое можем сделать вместе Президент
13.11.20 21:27 В мире зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки В мире
13.11.20 21:21 Лукашенко объяснил, зачем ездил в СИЗО КГБ Президент
13.11.20 21:18 Лукашенко планирует до нового года поделиться полномочиями с другими органами власти Президент
13.11.20 21:08 ГАИ: нетрезвые водители и пешеходы - угроза на дороге Общество
13.11.20 21:04 Общественные приемные помогают выстроить конструктивный диалог с гражданами - мнение Общество
13.11.20 20:56 Парижская прокуратура начала предварительное расследование теракта в Ницце В мире
13.11.20 20:53 Лукашенко: события в Беларуси - серьезнейший урок для других постсоветских стран Президент
13.11.20 20:49 Лукашенко - украинцам: вы не должны видеть в нас противников и тем более врагов Президент
13.11.20 20:46 Лукашенко ответил на вопрос о транзите власти в Беларуси Президент
13.11.20 20:43 Лукашенко: в нынешних условиях самый главный вопрос - как удержать экономику Президент
13.11.20 20:43 Лукашенко: белорусский народ не позволит ни одной власти изменить политику в отношении России Президент
13.11.20 20:40 Лукашенко рассказал об истинных причинах строительства БелАЭС Президент
13.11.20 20:40 Лукашенко готов вести диалог с представителями оппозиции, но не с предателями и террористами Президент
13.11.20 20:39 Лукашенко: даже если останусь один, я буду бороться за то, что создавалось в Беларуси четверть века Президент
13.11.20 20:27 ГАИ призывает водителей к повышенному вниманию при проезде мест дорожных работ Общество
13.11.20 19:56 ГАИ настоятельно рекомендует пешеходам использовать в темное время суток фликеры Общество
13.11.20 19:47 В Лиде пенсионерка сделала на стенах здания циничные надписи Происшествия
13.11.20 19:41 КОММЕНТАРИЙ завкафедрой инфекционных болезней БГМУ Игоря Карпова и завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрия Горбича Общество
Все новости
Все новости
Регионы
13 ноября 2020, 22:07

Качество гарантировано природой

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Результаты оправдывают средства
"Топтышку" любят все!

В деревообрабатывающем цехе Малоритского лесхоза за месяц перерабатывают около 3,5 тыс. кубометров круглого леса. В среднем выручка от реализации продукции составляет 300 тыс. рублей, в том числе 200 тыс. рублей – от экспорта.

Курс на модернизацию

Площадь земельного лесного фонда государственного лесохозяйственного учреждения "Малоритский лесхоз" почти 76 тыс. га, из которых более 70 тыс. покрыто лесом. Преобладают сосновые и ольховые насаждения. В структуре предприятия 10 подразделений: 8 лесничеств, лесопункт и деревообрабатывающий цех, оснащенный современным оборудованием.

В лесном хозяйстве отлично понимают: без постоянного развития нет будущего, а главный ключ к успеху – модернизация производства именно деревообрабатывающего цеха.

Для начала здесь наладили современное производство экологически чистого вида топлива – щепы. Сразу оборудование приходилось арендовать, что экономически было невыгодно. Поэтому к концу 2017-го лесхоз приобрел собственную щепорубильную машину, за счет чего объемы ее производства выросли в разы. От 3 до 4,5 тыс. кубометров топливной щепы ежемесячно отгружается на экспорт.

Следующим этапом стала модернизация лесопиленного производства с установкой новой линии Larmet, мощностью переработки до 100 кубометров круглой древесины в смену.

– Как известно, мало просто закупить новое оборудование – для его успешной и результативной работы нужно максимально приложить и человеческие усилия. Поэтому вместе с руководством обдумывали, как лучше всего организовать процесс, чтобы рационально использовать каждую минуту. Кроме того, новая линия, на которой в смену трудится 10 человек, подразумевала и создание новых рабочих мест, – поясняет начальник цеха по переработке древесины Роман Вашестюк. – В итоге значительно вырос объем деревообработки, выпуск готовой продукции, а вместе с ними – прибыль.

От Малориты до Англии

Ежемесячно цех перерабатывает в среднем около 3,5 тыс. кубометров круглого леса, из которого получается почти 1,5 тыс. кубометров пиломатериалов и 200 кубометров окоренного кола. Из общего объема готовой продукции на экспорт каждый месяц отгружается по 600 – 700 кубов пиломатериалов и 150 – 200 кубов окоренного кола.

– Пиломатериалы нашего лесхоза пользуются хорошим спросом в Литве, Латвии, Польше, Германии, Франции. Окоренный кол через морской порт попадает в Англию, – отмечает начальник цеха. – Средняя цена на продукцию составляет от 100 до 140 евро за метр кубический.

Надо сказать, сегодня деревообработка в Малоритском лесхозе представляет собой замкнутый цикл. Для получения пиломатериалов высокого класса здесь строго соблюдают все этапы производства: от поступления древесины до использования отходов. Каждый из этих процессов под контролем опытных работников лесхоза: вальщиков и машинистов харвестеров, которые осуществляют заготовку лесоматериалов; трактористов и водителей на вывозке древесины, доставляющих ее на переработку. К слову, в цехе деревообработки в разные смены трудится порядка 40 станочников. Именно они отвечают за переработку и выпуск качественной продукции.

В центре переработки древесины Малоритского лесхоза модернизация продолжается. Если раньше приходилось арендовать у сторонней организации окорочное оборудование, то с декабря здесь планируют запустить собственную линию. К тому же очередной шаг в модернизации потребует от предприятия создания сразу шести новых рабочих мест.

Тропа открытий Малоритского лесхоза

Отдохнуть на природе и с пользой провести время поможет экологическо-туристический маршрут, разработанный энтузиастами лесхоза в Великоритском и Пожежинском лесничествах. В составе экотропы "Дубовая" 11 объектов осмотра: боровик, сосняк, скорбящий лес, луг, дубрава, лесной ручей, лесное разноцветье, болото, бобр... Прогулявшись и узнав много интересного и полезного о зеленых богатствах, по тропе выйдем к Пожежинскому "Царь-дубу" – самому старому в Беларуси, ему более 850 лет. Кстати, это дерево еще и самое высокое – 46 метров (примерно с 15-этажный дом). В 1963 году дубу присвоили статус памятника природы республиканского значения.

Всего в нескольких километрах от 850-летнего исполина расположился еще один старожил – дуб-патриарх. Он на сотню с лишним лет моложе своего старшего "брата". В высоту – 35 – 40 метров, диаметр ствола почти 2 метра.

Есть в лесхозе свои пчелопасека и тепличное хозяйство на 6 теплиц и 4 – по лесничествам, где зимой и летом выращивают посадочный материал. В приграничном районе умеют ценить и восстанавливать природное богатство. Только за прошлый год в теплицах выращено более 1170 тыс. сеянцев и около 16 тыс. саженцев будущего леса.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина ВАЛАХ, газета 7 Дней,

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
лесное хозяйство Малорита предприятие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Результаты оправдывают средства
Владимир Андрейченко. Фото Палаты представителей Андрейченко провел прием граждан в Докшицком районе
Более 600 студентов БГМУ помогают врачам в борьбе с COVID-19
Фото из архива Команды 7 вузов соберутся на финал гражданско-патриотического марафона в ГрГУ им.Янки Купалы
Фото из архива В Минске прекращает работу троллейбусный маршрут №48, а также частично №4 и №62
Фото из архива Общественные приемные позволяют каждому быть услышанным - мнение
Главное
Во время интервью Лукашенко дал интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья (ОБНОВЛЕНО)
Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента
В Беларуси выздоровели и выписаны 93 570 пациентов с COVID-19
АПК Беларуси в этом году работал стабильно, несмотря на пандемию - Брыло
Топ-новости
Лукашенко поручил взять под серьезнейший контроль расследование обстоятельств смерти Романа Бондаренко
Лукашенко поручил выработать механизм работы с отчисленными студентами - их могут восстановить "под гарантии"
Костевич: у нас есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам
Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи
Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19 - Горбич
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн
Общественные приемные помогают выстроить конструктивный диалог с гражданами - мнение
Воскресенский: наша задача - вовлечь активистов оппозиции в легальный политический процесс
Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в пунктах пропуска не уменьшалось
Карпенко: главное предназначение школы и системы образования - обеспечить детство в нашей стране
МАРТ: в октябре подорожали мясо и рыба, подешевели фрукты
Забирайте свои 100 000 на новеньком Geely! Настоящий ураган призов от Белагропромбанка
Корректировка закона о гражданстве повысит миграционную привлекательность страны - Василевич
Правительство одобрило привлечение $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения
Могилевская область в этом году увеличила намолот зерна на треть
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.