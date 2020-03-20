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20 марта 2020, 17:22

Качество - наш конек!

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Строим на века

ОАО "Щучинский завод "Автопровод" - крупнейший производитель кабелей и проводов различных типов и назначения. За более чем полувековую историю предприятие зарекомендовало себя надежным партнером, предлагающим высококачественную, в том числе инновационную, продукцию.

На заводе освоен выпуск более 200 тысяч маркоразмеров кабельных изделий с медными и алюминиевыми жилами в изоляции и оболочке, неизолированных проводов, а также широкого ассортимента жгутов проводов. Предприятие обеспечивает потребности автомобильных и автотракторных производителей в Беларуси и за ее пределами. Продукция экспортируется в Россию и другие страны СНГ. ОАО "Автопровод" - официальный поставщик компаний БелАЗ, МАЗ, Лидсельмаш, Гомсельмаш. Специалистами предприятия изготавливается такая уникальная продукция, как ретро-жгуты к автомобилям "Москвич", "Жигули", "Волга", "Победа", "Чайка", "Нива". На предприятии предусмотрен полный цикл производства кабелей и проводов: начиная от изготовления проволоки и заканчивая испытанием и упаковкой готового изделия.

Мощным рычагом в развитии предприятия, по мнению директора ОАО "Щучинский завод "Автопровод" Андрея Блавацкого, вместе с кадровым составом является своевременная модернизация для освоения новых видов продукции. Так, с 2016 по 2020 год на заводе реализуется инвестиционный проект "Развитие производства и освоение новых видов кабельной продукции и жгутов проводов".

- За первые четыре года реализации проекта приобретено и изготовлено 52 единицы оборудования. Это крутильные, оплеточные, обмоточные и маркировочные машины, экструзионное, тростильное, испытательное и перемоточно-бухтовочное оборудование, линия гальванического лужения и гранулятор для рубки пластмасс, - отмечает директор предприятия. - На данный момент проведены конкурсы и заключено два контракта на поставку оборудования. В стадии подготовки еще один. Таким образом, инвестиционный проект будет выполнен и успешно завершен в нынешнем году.

Главным мероприятием инвестиционного проекта стало приобретение экструзионной линии для нанесения кремнийорганических барьеров. Новая линия позволяет изготавливать как огнестойкие, так и тепломорозостойкие кабели с изоляцией из кремнийорганической резины. Это абсолютно новый вид продукции для ОАО "Щучинский завод "Автопровод". Надо сказать, кремнийорганические резины обладают уникальным свойством сохранять свои характеристики в очень широком диапазоне температур: от минус 60° С до плюс 200° С в базовом варианте и от минус 70° С до плюс 300° С при добавлении специальных компонентов. Было освоено производство проводов для электрических установок, проводов выводных, кабелей монтажных огнестойких, управления и контроля универсальных инструментальных, кабелей для пожарной сигнализации - всего более 50 тысяч маркоразмеров.

Сейчас на предприятии ведется работа по постановке на производство кабелей силовых, гибких силовых и контрольных огнестойких, а также проводов автотракторных теплостойких.

Доля ОАО "Автопровод" в общем объеме произведенной инновационной продукции в Щучинском районе составляет 37,2%.

Марина ВАЛАХ, газета 7 Дней

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