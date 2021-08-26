Качество с историей

Производственный участок аг. Бродница ОСП "Ивацевичский спиртзавод" ОАО "Брестский ЛВЗ «Белалко" – одно из крупнейших промышленных предприятий Ивановского района Брестской области. Большие экономические показатели, постоянное освоение новых направленийи высокая технологичность – так можно характеризовать успешность и востребованность производства.

И сухой закон не страшен

Интересный факт: производственный участок можно назвать одним из старейших предприятий Беларуси. Его основала Мария-Анна Выджга в 1907 году. Тогда здесь выпускали спирт-сырец. Во времена Первой мировой производство было практически полностью разрушено. Восстановить все удалось только к 1929 году.

– Такого рода производства в Советском Союзе были достаточно востребованы, – рассказывает начальник производственного участка Анатолий Бутрим. – Хотя в определенные исторические моменты возникали сложности. Так, в конце 80-х в Союзе действовал сухой закон, и производство основной продукции – спирта – практически прекратилось, оборудование даже частично разобрали. Впрочем, тогда удалось освоить изготовление картофельного крахмала, несколько сортов которого мы выпускаем и по сей день.

С 1990-го изготовление спирта восстановили. За прошедшие 30 лет мощности завода не раз модернизировали, что позволило практически полностью автоматизировать производственный процесс. В частности, в 2010 году внедрена система комплексной подготовки зерна перед развариванием, которая позволяет выделить из сырья сопутствующие примеси, удалить его внешнюю оболочку.

– Также мы освоили непрерывную схему разваривания крахмалосодержащего сырья. Благодаря этому удалось значительно снизить потребление топливно-энергетических ресурсов и облегчить труд наших сотрудников, – отмечает начальник производственного участка.

Не спиртом единым

Основная продукция производства производственного участка – ректификованный спирт, который поставляется для дальнейшей переработки головному предприятию. Пять лет назад освоили производство зерновых дистиллятов.

– Разрешение на изготовление такой продукции получить довольно сложно. Поэтому для нас это стало настоящим прорывом, – отмечает Анатолий Бутрим.

Технологический процесс производства зерновых дистиллятов не менее сложный, чем обычных спиртов. Это непрерывная операция. Факт: установка по изготовлению дистиллята долгое время являлась единственной в Беларуси.

– Постоянно работаем над расширением ассортимента. Рынок диктует простое, но важное условие: потребитель всегда предъявляет высокие требования к продукции. Для улучшения нашей конкурентоспособности четыре года назад на производственном участке введена в строй колонна окончательной очистки. Данное технологическое решение позволило нам значительно улучшить физико-химические и органолептические показатели спирта. И, безусловно, увеличить количество и качество выпускаемой продукции, – уверен начальник.

Трудовые традиции

Коллектив производственного участка небольшой и слаженный, около 100 человек.



– Для любого производства человеческий капитал играет ключевую роль в успехе и воплощении в жизнь самых интересных и сложных задумок. Мы очень ценим наших специалистов. У нас созданы хорошие бытовые условия, рабочие места соответствуют самым строгим стандартам. Благодаря этому люди трудятся в комфортных условиях, что позволяет им показать самые лучшие свои качества, – подчеркивает Анатолий Бутрим.

Особое внимание уделяют формированию здорового образа жизни. Сотрудники посещают физкультурные учреждения, участвуют в различных соревнованиях районного и областного уровня. До начала пандемии профсоюз завода организовывал туристические поездки не только по Беларуси, но и в другие страны.

– Это важный момент сплочения людей и нацеливания их на общий успех. И наши результаты показывают – такой подход правильный, – добавил руководитель.

Говоря о будущем производства, начальник замечает:

– В нашем деле важно никогда не останавливаться в развитии, искать новые решения и рынки сбыта. Ведь от этого напрямую зависит в первую очередь качество продукции и наша стабильность. Будем и далее держать высокую планку, – резюмировал Анатолий Бутрим.

Производственный участок стал одним из предприятий, который в начале пандемии коронавирусной инфекции частично перепрофилировал свое производство и начал выпуск дезинфицирующих средств. Примечательно, что задачу удалось выполнить в кратчайшие сроки. Благодаря этому решился вопрос дефицита данного товара не только в Брестской области, но и в других регионах страны.

С 2010 года завод начал участвовать в престижном международном конкурсе BEST SPIRIT в Москве. Итог – коллектив отмечен дипломами 1 и 2 степени за спирт «Люкс» в 2011, 2013, 2014 и 2015 годах.

На республиканской дегустации в Минске среди заводов Беларуси в 2012 году спирт «Люкс» признан лучшим и занял первое место с вручением предприятию золотой медали и диплома.

В 2017-м завод завоевал диплом первой степени и золотую медаль на престижном Московском конкурсе спиртов.

Также в 2020-м производственный участок участвовал в конкурсе «Лучшие товары РБ» с дистиллятами зерновыми невыдержанными, где стало победителем. Кроме того, было завоевано Золото и Диплом первой степени за высокое качество спирта «Люкс Премиум» на Московском международном конкурсе спиртов.

Александр НОВОХРОСТ

ФОТО: Вадим ЯКУБЁНОК

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