Качество уборки снега в минских дворах проверят дополнительно

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На оперативном совещании в Минском горисполкоме первый заместитель председателя столичной мэрии Дмитрий Микуленок поручил дополнительно обследовать дворовые территории, проверив качество уборки снега и наледи, а также устранить недоработки до потепления, которое прогнозируется во второй половине недели. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

За последнюю неделю санслужба города проверила 1,4 тыс. территорий и объектов, на 12% из них снег убирался нерегулярно. Среди антилидеров - товарищества собственников (недочеты выявлены в 21% от всех проверенных ТС) и объекты торговли (18%). Нарушители оштрафованы.

Столичные дорожные службы больше внимания уделят уборке снега на улицах усадебной застройки. Специалисты ГПО "Горремавтодор" проинспектировали 145 улиц и выявили недостатки в уборке снега на 55 из них. Помимо частного сектора, есть недоработки в очистке крайних правых полос проезжей части, единичные случаи некачественной уборки остановок общественного транспорта и зон пешеходных переходов.

На совещании также рассмотрены вопросы работы контакт-центра ЖКХ Минска и портала 115.бел, санитарно-эпидемиологической ситуации в городе.-0-