Качество воды, археологический музей, ввод жилья - Кухарев ответил на вопросы в БГУ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня встретился со студентами Белорусского государственного университета на площадке факультета журналистики, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил сам мэр, еще во время проведения диалоговых площадок актив журфака просил о новой встрече, чтобы обсудить самые острые вопросы. "Любые инициативы хороши, но для их воплощения нужны основания, тщательное обдумывание, - отметил Владимир Кухарев. - Молодежь креативная, она мыслит по-новому, по-другому. Будем стараться отвечать на ее вопросы".

Он добавил, что Минск для будущих журналистов - отличная стартовая площадка. "Надо использовать эту возможность, набивать перо. Пусть оттачивают мастерство, а мы готовы оказывать всяческое содействие", - сказал глава города.

Действительно, целеустремленным студентам дороги открыты. Это подтвердил и первокурсник, учащийся по специальности аудиовизуальных СМИ, Игорь Прокопьев, который уже сейчас стажируется на телевидении. Хотя изначально вообще думал поступать в Академию управления при Президенте. "Политика мне близка и интересна. Поэтому сегодня особенно жду ответов на вопросы о ситуации в стране и о развитии Минска", - сказал он.

Магистранта факультета философии и социальных наук Егора Подоляка больше интересует развитие инфраструктуры Минска, строительство новых станций метро. А также он озвучил предложение о том, чтобы в честь столетия БГУ в столице появилась улица Университетская. "Названия улиц появляются не спонтанно, - заметил мэр. - Строятся новые микрорайоны, где появляются новые улицы. И есть специальный совет, который серьезно дебатирует по этому поводу. Вносите свое предложение в комиссию - будем изучать".

Прозвучала из аудитории жалоба на качество питьевой воды во Фрунзенском районе. Владимир Кухарев отметил, что этот район, а также Московский получают воду из наземных источников. Чтобы перевести на подземные, нужно построить около 40 км сетей, пробурить около 80 новых скважин. Сейчас объявлен конкурс на проектирование строительства. Сам процесс будет разбит на три очереди. И к концу пятилетки все минчане будут пить воду из подземных источников.

Сотрудники вуза интересовались возможностью выделения площадки под строительство дома для профессорско-преподавательского состава. Владимир Кухарев объяснил, что до сих пор максимальные усилия были направлены на обеспечение жильем многодетных. В то же время от одного из многодетных преподавателей прозвучал вопрос, почему задерживается строительство дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий в Лошице. Мэр пояснил, что там возникла заминка со сносом старой застройки.

Планируется и строительство новых студенческих общежитий. Идет проектирование 4 объектов, площадки подобраны.

Подробно рассказал глава столицы и о концепции "Сухие ноги", а также оснащении городского парка электрическим транспортом.

Одна из студенток высказала озабоченность тем, что рыбаки выходят на тонкий лед на Чижовском водохранилище. По словам мэра, профилактические работы проводятся, но каждого за руку не удержишь. "Мы инициировали предложения парламентариям по ужесточению ответственности. МЧС проводит серьезную работу. Но в первую очередь нужно, чтобы собственная безопасность была на первом месте в сознании, психологии людей", - сказал Владимир Кухарев.

Прозвучал вопрос о появлении в Минске археологического музея типа учреждения "Берестье" в Брестской области. Эта идея давно витает в городе, сказал мэр. Даже возможные места присмотрены - перекресток пр. Победителей и ул. М. Богдановича, в районе станции метро "Немига". Также площадка напротив музея истории ВОВ и другие. Суть в том, чтобы перенести исторический музей с улицы К.Маркса на новое место и рядом обустроить открытую археологическую площадку.-0-