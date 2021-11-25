Качество воды, трудовая адаптация молодежи: Петришенко провел прием граждан в Пинском районе

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня провел прием граждан в Пинском райисполкоме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одно из обращений к вице-премьеру поступило из пригородного поселка Садовый. Местные жители пожаловались на качество питьевой воды из централизованной системы водоснабжения. Игорь Петришенко обратил внимание, что эта проблема актуальна в целом для Пинского района. Геологические условия Полесья таковы, что местная вода отличается повышенным содержанием железа. "Есть программа, которая предусматривает оснащение станциями обезжелезивания. Также договорились увеличить кратность промывок водопроводных сетей там, где качество воды иногда не соответствует установленным нормам. Вопрос очень важный. Руководитель района примет необходимые решения, в том числе будет усилен контроль санитарными службами", - сказал заместитель премьер-министра. К слову, в следующем году в Пинском районе планируют построить шесть станций обезжелезивания воды.

На прием записался и директор Молотковичской вспомогательной школы-интерната. Ее воспитанники помимо общего образования осваивают и азы профессии. Там оснащены мебельная и швейная мастерские. У школы есть сертификаты, которые позволяют продавать мебель и швейные изделия, однако она не может на равных конкурировать с коммерческими организациями. Дело в том, что трудовые навыки у воспитанников формируются постепенно. Осваивая несложные виды, они со временем адаптируются к условиям обычного производства. Навыки намного лучше усваиваются, если молодые люди с умственной отсталостью трудятся вместе со здоровыми работниками. Для лучшей адаптации и социализации своих воспитанников на базе школы предлагают создать социальное предприятие. Но такое производство сложно организовать без преференций государства.

"Интересное предложение. Условились, что обязательно проработаем все аспекты на уровне органов государственного управления. Подключим профильные министерства и Брестский облисполком, чтобы поддержать эту инициативу. Если удастся реализовать пилотный проект, возможно, масштабируем его. Думаю, это будет на пользу таким учреждениям образования и детям, которые там учатся", - считает Игорь Петришенко. После приема граждан он посетил Молотковичскую школу-интернат.

К вице-премьеру обратилась и представительница отраслевого профсоюза по поводу организации горячего питания для педагогов сельских школ. Сейчас они не могут питаться в столовых. Хотя во многих случаях это единственное место, где учителя могут съесть горячий обед. "Есть некоторые аспекты в ряде ведомственных документов, которые дают неправильное понимание. Мы это урегулируем на уровне профильных министерств вместе с отраслевыми профсоюзами и выработаем оптимальное решение", - сказал заместитель премьер-министра.

Кроме того, Игорь Петришенко посетил пинское "Полесье". Предприятие, которое входит в концерн "Беллегпром", переживает сложности. "Предприятие очень важное. Здесь работает большое количество людей - более 1,4 тыс. человек. Мы заинтересованы, чтобы "Полесье" развивалось. Стратегия выхода из непростой ситуации есть. Главное ее качественно и эффективно реализовать", - подчеркнул вице-премьер.-0-