Качество воды в Московском и Фрунзенском районах Минска соответствует всем нормам - водоканал

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях Минска полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм. Об этом Мингорисполком информирует в своем официальном Telegram-канале со ссылкой на "Минскводоканал", сообщает БЕЛТА.

На основании требования санитарных служб использовать воду во Фрунзенском и Московском районах можно только для хозяйственно-бытовых нужд. Пить воду нельзя. О возможности использования воды для питьевых целей будет сообщено дополнительно. В настоящее время качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Актуальный список адресов, где организован подвоз чистой питьевой воды можно узнать в контакт-центре 115 или посмотреть на сайте Минскводоканала. Специалисты рекомендуют использовать воду в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды и обеспечить ее слив в течение 10-15 минут. Это ускорит вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения. Как сообщалось ранее, за данные объемы воды плата взиматься не будет.

Профилактические работы на сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском района проводились всю ночь. Принимаются все необходимые меры для нормализации качества воды в квартирах минчан.-0-

"Минскводоканал": состояние воды по некоторым проблемным адресам уже улучшилось "Мы точно знаем, что сейчас и последние несколько часов вода с очистной водопроводной станции идет абсолютно чистая, в соответствии со всеми стандартами качества и безопасности", - сказал директор УП "Минскводоканал" Олег Аврутин.