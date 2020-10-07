Качество воды, земельные споры, ведение фермерского хозяйства - Соловей провел прием граждан

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Качество питьевой воды, земельные споры, ведение фермерского хозяйства - с этими и другими вопросами обратились сегодня жители Гомельской области к председателю облисполкома Геннадию Соловью во время приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Жители поселка Юбилейный Гомельского района посетовали на качество питьевой воды. Обратившиеся живут в бараках 1949 года постройки. Они признаны непригодными для проживания. Так, в одном из них восемь квартир, в четырех уже никто не живет. "Водопроводная вода не соответствует требованиям СанПиНа, в ней много железа. Был питьевой колодец, но его засыпали, потому что признали непригодным", - пояснили жильцы, выразив несогласие с таким решением. Сельчане вынуждены использовать воду с четырехкратным превышением железа. Поставлена задача перед водоканалом проработать меры по системе водоснабжения.

Обратившиеся также пожаловались на плохое уличное освещение в Юбилейном, высказали претензии по поводу местного магазина. Эти вопросы также поручено решить ответственным службам.

Семейная пара - владельцы дачи в Гомельском районе - рассказала, что уже много лет сосед не дает им жизни. Обратившиеся пояснили, что мужчина построил гараж и занял их земли, затем вывел трубу на их участок, сделал слив в огород. "В апреле я работала на своем участке, забыв про этот желоб, и разбила о него голову", - рассказала заявительница. Сосед же вызвал милицию, и женщина должна возместить ущерб за порчу желоба, с чем она не согласна. Длятся и споры по земельной границе. "Нужна правовая оценка, чтобы принять конкретное решение. Ситуацию детально изучат", - подчеркнул Геннадий Соловей.

За помощью в решении земельных споров обратились сегодня и жители областного центра, агрогородка Красное Гомельского района. По ним также будут работать ответственные службы.

Недовольство "творчеством" граффитистов выразил на приеме житель Жлобина. "Какие-то пацаны-граффитисты "уложили" весь наш город, не оставили живого места", - сказал он. По словам мужчины, в подъезде многоэтажного дома, где он живет, такие "атаки" граффитистов случались уже шесть раз. Житель райцентра заметил, что точно такие же надписи появлялись на объектах коммунальной собственности, инженерных указателях, дорожных знаках. Одинаковый почерк, форма, подчеркнул он. "Мы сделали ремонт в подъезде, поставили видеокамеры, и ребята попали на видео. Но почему эти парни не привлечены к ответственности? Многое делается властями, город похорошел за последние время, но надо избавиться от этой банды", - озвучил позицию житель райцентра. Он также добавил, что все хотят жить хорошо, но зачастую надо начать с самого себя, со своего подъезда, своей придомовой территории.

"В Жлобине назначен новый председатель райисполкома. Убежден, что он приложит все усилия, чтобы сделать город еще краше, уютнее. Что касается правоохранительных органов, они тоже разберутся. Ваш вопрос правильный. Спасибо за вашу гражданскую позицию", - сказал Геннадий Соловей.

Житель агрогородка Кривск Буда-Кошелвского района имеет опыт работы в сельхозпредприятии, сейчас ведет личное подсобное хозяйство. Он возделывает сад, выращивает кукурузу, другие культуры и планирует расширяться, открывать фермерское хозяйство. Для этого нужны в том числе дополнительные земли. "Подготовьте бизнес-план, положите на бумагу, что вам необходимо, будем разбираться", - отметил председатель облисполкома.

Поднимались на приеме и вопросы обустройства пешеходных переходов вблизи дошкольных учреждений образования. ГАИ проинспектирует это по всей области. Шла речь также о детской площадке, ремонте детской поликлиники в Новобелицком районе. По озвученным вопросам даны конкретные поручения.-0-