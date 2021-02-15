Кадетская олимпиада и шахматный турнир состоятся 25 февраля в Минске

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Республиканская кадетская интеллектуально-творческая олимпиада "Патриот", посвященная 290-й годовщине со дня рождения генералиссимуса А.В. Суворова пройдет 25 февраля в Академии МВД. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском союзе суворовцев и кадет.

"Общественное объединение "Белорусский союз суворовцев и кадет" в течение многих лет проводит активную работу по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащейся молодежи страны. Реализуя программу содействия становлению и развитию кадетского образования в Беларуси, Республиканский совет БССК совместно с Академией МВД проводит данную олимпиаду", - отметили в общественном объединении.

Основной целью соревнований является обучение и воспитание гражданина и патриота Беларуси, готового к выполнению гражданского и воинского долга. "Олимпиада помогает привить участникам чувство гордости за великое историческое прошлое нашей Родины, связанное прежде всего с надежной защитой народа и государства от любой агрессии извне, сохранением целостности, суверенитета и независимости страны. Кроме того, она пробуждает интерес участников к изучению исторического и военно-теоретического наследия великого полководца Александра Суворова, славным героическим боевым традициям наших предков. Не менее важным моментом становится повышение уровня интеллектуального развития и познавательной активности участников, реализация их творческого потенциала, формирование интереса и стимулирование объективной мотивации участников для подготовки к поступлению в учреждения высшего образования системы национальной безопасности Беларуси", - подчеркнули в Белорусском союзе суворовцев и кадет.

В Олимпиаде примут участие сборные команды учащихся 10-11 классов кадетских училищ страны, а также специализированного лицея МВД и специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. В программу олимпиады включено несколько тематических конкурсов. Участникам необходимо будет представить команду, пройти тест по истории Беларуси и допризывной подготовке, ответить на вопросы, касающиеся содержания кинофильмов о жизни, деятельности и полководческом таланте Александра Суворова, об учениках и продолжателях его традиций.

"Одновременно с республиканскими соревнованиями на базе Центрального дома офицеров совместно с общественным объединением "Белорусский союз офицеров" будет проведен шахматный турнир памяти Героя Советского Союза Марата Казея среди учащихся системы кадетского образования Беларуси. В этот же день состоится подведение итогов республиканского творческого конкурса сочинений "Я - белорусский кадет", - рассказали организаторы.-0-