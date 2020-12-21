Кадетский новогодний бал состоится в Слуцке 23 декабря

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 воспитанников Минского областного кадетского училища станцуют под звуки вальса и полонеза на балу, который пройдет 23 декабря. Мероприятие станет частью программы республиканской благотворительной акции "Наши дети". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора по учебной работе ГУО "Минское областное кадетское училище" Татьяна Блецко.

"Проведение бала - традиция, которая сложилась в кадетских училищах. Это праздничное событие проводим каждый год. Все воспитанники ждут его с нетерпением, начинают готовиться с хореографом уже с сентября. Этот год не стал исключением. В танцевальном мероприятии примет участие 221 воспитанник училища", - рассказала Татьяна Блецко.

Программа бала насыщенная. Планируется, что пары станцуют около 10 танцев, среди которых венский вальс, полька, полонез, падеграс, падеспань и кадриль. "Сейчас идут финальные репетиции. Все движения оттачиваются, проходят последние примерки бальных нарядов: девочки наденут пышные платья, а мальчики будут в парадной форме", - отметила заместитель директора. Кроме танцев, в программу мероприятия включены традиционные для балов игры и забавы. Создавать праздничное настроение воспитанникам будут Дед Мороз и Снегурочка.

Татьяна Блецко отметила, что большинство парней и девушек, которые заканчивают кадетское училище, впоследствии с теплотой и благодарностью вспоминают подготовку и проведение балов. Многим они дали возможность получить танцевальные навыки и научили уверенно держаться перед публикой.-0-