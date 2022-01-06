Как будет ходить городской и пригородный транспорт Минска 6-9 января

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской, пригородный и междугородный транспорт Минска с 6 по 9 января будет работать по особому графику, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Так, 6 января поезда метро будут ходить по графику пятницы, 7-9 января - по графику воскресных дней.

Троллейбусы 7-8 января будут курсировать по графику субботы, автобусы - по графику воскресенья. А 9 января у этих видов транспорта будет обычный воскресный график работы.

Также на предприятии напомнили, что в этот праздничный период по 9 января включительно с 12.00 до 22.00 на линию выпускается больше автобусов маршрута №1.

Что касается пригородных маршрутов, то 6 января автобусы ходят по графику пятницы, 7-9 января - по графику воскресенья. При этом работа междугороднего экспрессного автобусного маршрута №7603-ТК "Минск - Осиповичи" 7 января и междугороднего экспрессного автобусного маршрута №7407-ТК "Минск - Вороново" 8 января будет организована по графику субботы.

Автобусы междугородных маршрутов 6 января будут следовать по графику пятницы, 7 января - субботы, 8 января - будних дней (среды), 9 января - по графику воскресенья.-0-