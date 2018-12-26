Как будет ходить городской транспорт Минска в новогоднюю ночь

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. График движения общественного транспорта Минска перестроен для удобства людей на время проведения массовых праздничных мероприятий в предновогодний период и непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Поскольку в праздники транспортники прогнозируют увеличение пассажиропотока на отдельных маршрутах - по ним предусмотрено увеличение выпуска машин.

С 24 декабря по 7 января в период с 10.00 до 22.00 увеличивается количество автобусов на маршруте №1. Чаще будут ходить 30 и 31 декабря с 10.00 до 20.00 автобусы № 9Д, 22, 24, 29, 42, 43Д, 54, 60, 69, 73, 74С, 78, 85С, 90, 99, 102, 104, 112С, 113С, 121, 921; троллейбусы № 2, 6, 16, 20, 22, 27, 29, 33, 46, 60; трамваи № 1 и 3.

В новогоднюю ночь до 5.00 горожане и гости смогут добраться до мест празднований и обратно домой на пассажирском транспорте. С различными интервалами будут ходить автобусы по 26 наиболее популярным маршрутам, доступны десять троллейбусных маршрутов (№ 3, 6, 20, 27, 29, 48, 53, 57, 62, 92) и еще два трамвайных (№ 4 и 6). Также с часовым интервалом будут ходить пригородные автобусы № 343 "ДС Уручье-2 - ж/д ст. Колодищи" и полуторачасовым - № 429 "ДС Дружная - Атолино".

Столичный метрополитен 31 декабря обеспечит интервал движения поездов по обеим линиям с 11.00 до 20.00 - 6 минут, с 20.00 до 24.00 - 7-10 минут. Затем с полуночи и до 4.00 1 января поезда будут ходить с частотой примерно 6 минут. Вход для пассажиров на станции "Немига", "Купаловская" (выход к просп. Независимости), "Октябрьская", "Фрунзенская" будет закрыт в 4.15, на остальные станции - в 4.00. А уже в 5.30 столичная подземка начнет новый рабочий день.

Кроме того, планируется привлечь резервный подвижной состав наземного транспорта и метрополитена для перевозок пассажиров после окончания праздничного новогоднего фейерверка (1 января в 1.45) и окончания праздничных мероприятий (в 4.00).-0-