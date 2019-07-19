Как будет ходить общественный транспорт Минска 20 июля во время парада МЧС

Во время парада. Фото из архива

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу городского пассажирского транспорта 20 июля внесены изменения в связи с проведением парада спасательной техники МЧС, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Так, с 7.30 ориентировочно до 10.30 движение автобусов маршрута №57 со стороны ДС Восточная будет организовано по ул. Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, К.Цеткин, пр. Дзержинского и далее по маршруту, в обратном - по ул. Немига, Я.Купалы, Куйбышева, Киселева, Захарова, Первомайской, Пулихова. А с 10.30 ориентировочно до 12.00 автобусы этого маршрута со стороны ДС Восточная поедут по ул. Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, К.Цеткин, пр. Дзержинского и далее по маршруту, в обратном направлении - по ул. Немига, Я.Купалы, Куйбышева, пр. Машерова, ул. Козлова, З.Бядули, Первомайской, Пулихова.

Также с 10.30 примерно до 12.00 движение автобусов городских маршрутов №№100 и 115Э будет организовано по пр. Независимости, ул. Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Независимости в обоих направлениях (без выполнения промежуточных остановок для автобусов №115Э).

Пригородные автобусы №300Э от АВ Центральный будут двигаться по ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении - по пр. Независимости, ул. Козлова, З.Бядули, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, Кирова через транспортный терминал, далее с разворотом через трамвайные пути и по ул. Бобруйской.

Автобусы №№18 и 26 будут следовать по ул. Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Машерова в обоих направлениях.

Ориентировочно с 11.40 до 12.00 при прохождении колонны техники по окончании парада через перекресток пр. Независимости и ул. Козлова движение пассажирского транспорта, включая трамваи, по указанию сотрудников УГАИ ГУВД Мингорисполкома будет приостановлено.

Когда колонна раритетной пожарной техники будет возвращаться на место дислокации (ул. Антоновская, 9), будет приостановлено движение транспорта указанных маршрутов по пр. Независимости, ул. Козлова, З.Бядули, Первомайской, Захарова, а также трамваев маршрутов №№1, 3, 4, 6, 7, автобусов маршрутов №№19, 37.

Приостановят движение пассажирского транспорта и при следовании основной колонны по пр. Независимости в направлении аэродрома Липки.-0-